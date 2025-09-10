Послание президента: кто спровоцировал скандал вокруг слов о женщинах?

Слова Президента Касым-Жомарта Токаева в недавнем Послании вызвали широкий общественный резонанс. В частности, его высказывание о женщинах стало предметом бурных обсуждений и даже обвинений в адрес главы государства. Что именно сказал Президент и при чем тут сложности перевода?

Обращаясь к казахстанцам с ежегодным Посланием, президент говорил о кризисе общественной культуры поведения и призвал к «нулевой терпимости» к нарушениям порядка. В казахской версии Токаев отметил: «олардың арасында әйелдерде бар — к сожалению, среди них встречаются и женщины». Но в переводе на русский язык, на официальном сайте, в прямой речи прозвучало — «особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы». Эта формулировка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.

После волны хейта текст на официальном сайте подкорректировали:

«К сожалению, среди них есть и женщины, которые устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, нарушают общественный порядок».

Получается, даже официальный источник оказался неточен. Председатель Женского Совета при партии AMANAT Наргиза Керимбаева призывает соотечественников в таких случаях обращаться к оригиналу.

Наргиза Керимбаева, депутат гормаслихата VII созыва, председатель Женского Совета при партии AMANAT: «В самом Послании именно этот момент прозвучал на казахском языке. Но, к сожалению, при переводе акценты были смещены, и это вызвало неправильное толкование. В итоге в социальных сетях люди начали обсуждать не сам смысл сказанного, а переведённый вариант. Причём многие даже не посмотрели оригинал, а поверили дезинформации. На самом деле, речь шла о культуре поведения и взаимном уважении в обществе, а не о каких-либо упрёках в адрес женщин».

В пресс-службе главы государства поспешили напомнить — глава государства всегда выступал в поддержку женщин и детей. По его инициативе введена женская квота в парламенте, усилены меры против бытового насилия, принят закон о защите женщин от сталкинга и принуждения к браку. Всё это говорит о том, что высказывание в послании было не упрёком, а призывом ко всем гражданам, независимо от пола и возраста, вернуть уважение и культуру общения в наше общество.

— Это не упрек, а призыв ко всем, вне зависимости от пола, возраста и происхождения, вернуть в наше общество уважительную культуру общения, отказавшись от грубости и агрессии.

Случаи проявления неуважения к другу другу, свидетелями которых мы становимся все чаще и чаще на дорогах, в очередях, на вокзалах и в самолетах, в других местах, не должны становиться частью нашего менталитета.

Возможно, эта ситуация поможет достигнуть той самой цели, о которой так дипломатично говорил в своем послании президент, и мы станем более терпимыми и лояльными, особенно, к ошибкам других.