Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 431 установлены границы Туркестанской области.
В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.
- Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.