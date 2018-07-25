Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 431 установлены границы Туркестанской области.

В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: