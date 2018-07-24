В Казахстане возьмутся за культурное перевоспитание артистов! Непристойное поведение, скандалы, вызывающие образы и клипы в профильном ведомстве больше терпеть не будут, передает KTK.kz.

Концепция морального кодекса готова и опубликована на сайте электронного правительства для публичного обсуждения. Но сами звёзды, вероятно, обошли законопроект своим вниманием.

Больше никакого эпатажа, гламура и тойских хитов! Теперь всех подряд пускать на сцену и в эфир не будут. Песни, сценический имидж и концертную деятельность хотят взять под жёсткий контроль. Авторы законопроекта предлагают запретить песни и клипы, не соотвествующие национальному менталитету, духовным ценностям и обычаям казахского народа. Они не просто засоряют эфир, но и оскорбляют чувства. Собственно, так и отреагировали на новое видео подопечных Баян Алагузовой. Дерзкие девушки взбудоражили уятмэнов.

Баян Алагузова, продюсер: «Почему вы такие бессовестные, почему вы не надеваете казахские комзолы? Когда надо, тогда и одеваем! Если трек в стиле хип-хоп, если трек качает, почему я должна надеть на девочек платья, которые не в контексте с музыкой? Мы не можем постоянно держаться за прошлое. Давайте сядем на коней, давайте будем жить в юртах, давайте оденем кемищеки, если мы такие сильные приверженцы, так сильно держимся за прошлое».

Прикрыться придётся и певице Назиме. Образ казахстанской артистки в российском шоу вряд ли одобрят на родине. Не вписываются в национальную концепцию и яркие мальчики Ninety One. Внешний вид многих отечественных селебрити уже давно тревожит чиновников. Но в культурном ведомстве имеют претензии вообще ко всему. И к репертуару в том числе. Пустые в художественном смысле песни тоже снимут с эфира. Тот же Скриптонит теперь вряд ли найдёт понимание на родине.

Женис Сейдуллаулы, директор «Казахконцерта»: «Патриотические песни надо писать, чтобы солдатам не стыдно было петь, и детям. О родном крае, культуре. А песни, где много непонятных слов, нет никакого смысла – такие песни нам не нужны. Бессмысленные песни часто берут хорошей танцевальной музыкой. И народу это нравится. В своё время был хит «думай-думай-думай», где 36 раз повторяется это слово».

Казахстанские артисты, продюсеры и особенно «короли тоев» недоумевают. Неужели песни в два притопа – три прихлопа тоже запретят? Это же народные хиты! Чем тогда зарабатывать на жизнь в шоколаде?

Асхат Таргынов, певец: «Свой хит «Мария-Магдалина» я писал для тоев у себя в городе. Я не думал, что будет такой успех, что благодаря этой песне приеду в Алматы, буду выступать на большой сцене. Люди на концертах всегда просят спеть эту песню. А я пишу другие красивые песни. Но они не популярны. Сейчас сложно понять, какие песни хочет слушать народ».

Что же касается тоев и вообще выступлений артистов. Им запретят петь под фонограмму. А право гастролировать и давать концерты нужно ещё заслужить. В следующем году начнётся выдача лицензий на организацию музыкальных шоу. Выступления без разрешительных документов чреваты последствиями. Однако все эти запреты касаются исключительно казахстанских артистов. Зарубежным – всё нипочём! Хочешь – раздевайся на сцене, хочешь – бессмыслицу бормочи. Публичные обсуждения законопроекта закончились на прошлой неделе. Теперь концепция попадёт на рассмотрение в Парламент.