Властелин казахстанских колец живет в Шымкенте

Почти три тысячи жителей Шымкента работают в креативной индустрии, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Местные ремесленники и дизайнеры осваивают рынок Казахстана и пытаются выйти на торговые площадки ближнего зарубежья. Говорят, спрос есть. Сейчас креативная индустрия во многих странах составляет внушительную долю экономики. В Казахстане же, по словам специалистов, она нуждается в улучшении условий.

Ювелира Икрамжана Рафикова называют властелином казахских колец. Вот уже 33 года мастер терпеливо создаёт красоту, работая с серебром. Победитель Всемирного конкурса ремесленников говорит, что так он пытается сохранить историю.

«С помощью Союза ремесленников, мы смогли выйти на международный уровень. То есть я и другие мастера, флаг Казахстана подняли и за рубежом. Самая большая выставка у нас была в Вашингтоне», — говорит Икрамжан Рафиков, ювелир.

Мастер уверен, что ремесленников в стране недооценивают, а потому приходится им работать на голом энтузиазме. Хотя потенциал большой и нужно продвигать отечественные таланты, отмечает он. Специалисты не отрицают: в Казахстане креативная индустрия только делает первые шаги.

«Креативная индустрия обозначает зарабатывание денег через свои таланты. Если у тебя талант хороший, ты можешь зарабатывать на этом. То есть дать им шанс развить свою продукцию и свои таланты», — говорит Азамат Нуримбетов, руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии г. Шымкента.

В Шымкенте сейчас 2% от всего бизнеса мегаполиса работает в этом направлении. Год назад в городе появилась Ассоциация креативной индустрии. Туда сначала вошли только дизайнеры, а затем присоединились ремесленники, художники. Естественно, с проблемами: не хватало элементарного – выставочных площадок и обмена опытом.

«Мы открыли локации, то есть открыли шоурум для наших дизайнеров, то есть это площадка Made in Shymkent, где наши дизайнеры могут абсолютно бесплатно выставлять, продавать свою продукцию. Мы хотим подключить специалистов именно в сфере образования, чтобы выезжать с показами, стажировками, например, в Италию, Францию», — говорит Жанна Елтанова, председатель ассоциации креативной индустрии г. Шымкента.

Есть яркие и успешные проекты, говорят в ассоциации. Однако необходимо финансирование и хорошие условия для предпринимателей творческого направления. Ставку в городе сейчас делают на музыку, ремесленничество, моду и кино.

«Сейчас Министерство культуры готовит проект поправок в закон, которые будут давать специальный климат для субъектов креативных индустрий, которые относятся к 43 видам деятельности. Самое важное – будет создан Фонд поддержки креативных индустрий, из которого будут финансироваться проекты», — говорит Ержан Еркинбаев вице-министр туризма и спорта РК.

В следующем году в Шымкенте обещают создать арт-пространство. Там авторы креативных проектов смогут попытаться заинтересовать своей продукцией инвесторов. Сейчас определяются с местом. 30 участников уже подали заявки.