Концерт группы Ninety One был угрозой срыва в Шымкенте

В Шымкенте концерт популярной казахстанской группы Ninety One оказался под угрозой срыва. Об этом стало известно за день до выступления, передает OTYRAR.

Как оказалось, это не первый инцидент. В прошлом году, «культурную отмену» связали с техническими неполадками. Гендиректор ТОО «Shymkent concert» рассказывает, при реальном срыве концерта, организаторы терпят колоссальные финансовые потери.

Жанибек Бекжанов, генеральный директор ТОО «Shymkent concert»:

«В прошлом году был срыв концерта 91, перенос. Мы как-то урегулировали и провели концерт. В этом году тоже были угрозы. Но, в основном просто были угрозы, никаких письменных уведомлений и ничего остального нет. Согласно закону все должны уведомляться, мы тоже сперва делаем разрешительные документы, а потом только рекламируем концерты»

Жанибек Бекжанов рассказывает, с начала года пришлось отменить 5 выступлений. Люди перестают доверять, а потому продажи билетов падают. Сорванные концерты бьют по карману не только организаторов, но и негативно влияют на развитие туризма. Как оказалось в Шымкент на концерты приезжают гости не только из регионов Казахстана, но и ближнего зарубежья.

Жанибек Бекжанов, генеральный директор ТОО «Shymkent concert»:

«К нам приехали много гостей из других областей и даже Узбекистана. На концерты собираются от 500 до 1000 человек. Это все туристы. У нас в основном концерты срываются из-за того, что продажи билетов маленькие»

В конце мая прошлого года в Туркестане должен был состояться заранее запланированный концерт группы Ninety One. Однако администрация города отменила выступление артистов из-за того, что местные жители были против выступления. Позже популярные исполнители в рамках подкаста Zamandas заявили, что жители Туркестана угрожали им физической расправой и обещали сорвать концерт, из-за их сценического образа и внешнего вида.