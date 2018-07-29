В роботизированном отеле, появившемся в городе Чэнду, нет персонала в привычном смысле этого слова, сообщают РИА новости.

На входе новых постояльцев встречает робот, используя систему распознавания лиц. Он же помогает зарегистрироваться и провожает гостя в номер.

Дополнительные пожелания — заказ еды или такси, стирка — также выполняются роботами, которые подключены к специальному мобильному приложению. На случай непредвиденных ситуаций и проблем со здоровьем в отеле предполагается система связи с людьми.

К концу 2018 года планируется построить еще 50 аналогичных отелей.