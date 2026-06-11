Визит в Китай: определены приоритетные направления новых проектов

Делегация Туркестанской области в Китайской Народной Республике провела ряд важных переговоров с руководителями более 50 ведущих китайских компаний в городе Ухань – административном центре провинции Хубэй, являющейся побратимским регионом Туркестанской области.

Делегация во главе с акимом области встретилась с исполнительным председателем и генеральным секретарем Ассоциации международного сотрудничества предприятий провинции Хубэй Хуан Лися, а также провела переговоры с крупными инвесторами в форматах B2B и G2B. По итогам встреч были определены ключевые направления реализации новых инвестиционных проектов.

О значении двусторонних отношений и перспективах совместной работы отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: «Рад встрече с вами в Ухане. Взаимное доверие и тесное сотрудничество между президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином создают прочную основу для развития межрегиональных и экономических связей между нашими странами. По поручению главы государства мы продолжаем совершенствовать инвестиционный климат региона и создавать новые возможности для инвесторов».

В Туркестанской области реализовано 17 инвестиционных проектов с участием китайского капитала на общую сумму 148 млрд тенге. Сотрудничество между Туркестанской областью и Ассоциацией международного сотрудничества предприятий провинции Хубэй развивается с 2024 года и стало эффективной площадкой для проработки новых инвестиционных инициатив.

Глава региона подчеркнул высокий инвестиционный потенциал Туркестанской области и выразил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с китайскими компаниями: «Туркестанская область обладает высоким логистическим потенциалом благодаря выгодному географическому расположению. Благодарю вас за интерес к нашему региону и готовность совместно реализовывать инвестиционные проекты. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку всем компаниям, заинтересованным в работе на территории области».

Аким области также обсудил с ведущими китайскими компаниями строительной и инфраструктурной отрасли проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан – Шымкент – Ташкент».

В переговорах приняли участие представители крупных корпораций, выразивших готовность участвовать в проектах по развитию транспортных коридоров, совершенствованию логистической инфраструктуры и расширению международного транспортного сообщения.Китайские компании, работающие в сфере архитектуры и строительства, проявили интерес к проектам развития туристско-рекреационных центров «Ирсу» и «Каскасу».

Реализация этих проектов позволит повысить качество туристической инфраструктуры региона, создать новые рабочие места и увеличить поток иностранных туристов.