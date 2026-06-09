Делегация Туркестанской области посетила Китай

Делегация Туркестанской области с официальным визитом посетила Китай, где провела важные переговоры по привлечению инвестиций и развитию совместных проектов. Были представлены инвестиционные возможности региона, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, тепличных технологий, логистики и туризма.

Казахстанская делегация ознакомилась с опытом города Куньмин — одного из крупнейших мировых центров цветочной индустрии.

В ходе поездки состоялся ряд встреч, посвященных привлечению инвестиций, развитию агропромышленного комплекса, внедрению современных технологий и продвижению туристической отрасли. Основная цель визита — установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими китайскими компаниями, финансовыми институтами и отраслевыми ассоциациями.

Рассказывая о преимуществах региона для инвесторов, Нуралхан Кушеров привел конкретные экономические показатели: «Если говорить об итогах прошлого года, то товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 48 миллиардов 700 миллионов долларов США, на долю Туркестанской области приходится чуть больше 684 млн. Сегодня в области функционируют более 218 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 38 компаний с иностранным участием. Около 85 процентов грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через территорию Туркестанской области. Это международный транзитный коридор «Западный Китай – Западная Европа». Кроме того, международный аэропорт Туркестана обладает возможностью обслуживать до 3 миллионов пассажиров в год. Казахстан является членом Евразийского экономического союза, что предоставляет свободный доступ на рынки России, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Это означает возможность ведения бизнеса без таможенных барьеров и дополнительных пошлин внутри объединения.Также у нас имеются возможности для создания и развития логистических центров».

В ходе переговоров был презентован инвестиционный потенциал региона. Он включает в себя механизмы государственной поддержки, возможности специальных экономических и индустриальных зон. Свыше 300 предпринимателей уже реализуют совместные проекты с зарубежными партнерами.

Во время визита в город Куньмин провинции Юньнань, стороны обменялись опытом в сферах сельского хозяйства, производства продуктов питания, тепличных технологий, цветоводства, логистики и экспорта, а также рассмотрели возможности реализации совместных проектов.

Сегодня Куньмин считается одним из важнейших мировых центров цветочной индустрии. Около 80 процентов всех цветов, выращиваемых в Китае, производится именно в этом регионе. Здесь расположена крупнейшая в Азии цветочная торговая биржа.

Цветы, выращенные в Куньмине, экспортируются во многие страны мира, в том числе и в Казахстан.