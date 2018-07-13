Их отличительная черта – белоснежный цвет и наличие на корпусе логотипа в виде красного тюльпана. Речь идет пока о 30-ти новых автобусах, которые будут обслуживать три таких маршрута. До конца года компания «T-bus» обещает завести еще 70 таких машин.

«Поступившие 30 новых автобусов задействованы их на социально-значимых направлениях. Теперь бесперебойным пассажирским транспортом обеспечены отдаленные жилые массивы «Ынтымак», «Жанаталап», «Шапрашты», «Отемис», «Абдулабад», «Акжар», «Актас», «Мирас», «Бадам-2», «Текесу», «Айнатас» и другие», — говорит заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Жаркын Байдуллаев.

Поступившие автобусы мраки «Ютонг» — вместительные, современные и комфортабельные. Эти машины уже хорошо зарекомендовали себя в условиях нашего южного региона. Как говорят представители транспортной компании «T-bus», отныне улучшится качество работы общественного транспорта в третьем мегаполисе страны.