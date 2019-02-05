Более 60 км ежедневно – такова протяженность одного из социальных маршрутов.

Автобусы едут в такую даль, чтобы у жителей отдаленных районов города была возможность ездить на рынок, добираться до работы и учебы.

Отметим, каждый маршрут датируется бюджетом. Насколько же оправданы такие траты?

Жители села Акжар настоящими горожанами почувствовали себя сравнительно недавно. Ровно с того дня, как к ним пустили городской маршрут.

«Каждый день в город ездят студенты, на работу много людей отправляются. Раньше с этим были сложности. Каждый день по полторы тысячи тенге на такси не выделишь. Сейчас, к счастью, все утряслось», — говорит акжаровец.

Маршрут №147 обслуживают 7 автобусов. Протяженность маршрута 60 км. При этом, по словам и чиновников и представителей транспортной компании, пассажиропоток здесь не более 200 человек в день. А потому все траты транспортников субсидирует акимат.

Наурыз Сугралиев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Этот автобус на самом деле ездит по городу, заезжает в районы, о которых нас неоднократно просили люди, например, остановка в районе Адырбекова. Кроме того, он заезжает в мкр. Нурсат, в районе площади Ордабасы. Поэтому в городе пассажиропоток неплохой, но чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли добираться до города, было принято решение об открытии социальных маршрутов. Да, в этом районе всего 200 пассажиров, но мы не поставили сюда «ГАЗель», потому что планируем постепенно избавляться от микроавтобусов. Траты перевозчиков, связанные с доставкой населения отдаленных районов, покрывает акимат».

Отметим, маршрут №147 обслуживают большие автобусы, вместимостью до 80 человек. Сюда они доезжают пустыми – 1-2 пассажира. Нужно ли было ради этого гонять в этот район большой автобус? Так или иначе, население не устает благодарить акимат.