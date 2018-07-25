В Шымкенте начали работу три социально-значимых маршрута

Теперь жителей отдаленных районов города обслуживают три маршрута:

№147 (Актас-Акжар-Нурсат), №141 (мкр. Казыгурт – мкр. Мирас), № 148 (Шапырашты, Отемис, Абдулабад- ЖДВ).

Социальные маршруты начинают свою работу в 7 утра.

Отметим, в городе утверждены 10 социальных маршрутов. Это маршруты №№55, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149 и 150.

Направления движения маршрутов:

№55: мкр. Ынтымак – пл. Ордабасы;

№ 141: мкр. Казыгурт – мкр. Мирас;

№142: мкр. Текесу – ЖДВ;

№143: мкр. Бадам 2 – Крытый рынок;

№144: мкр. Айнатас – ЖДВ;

№146: мкр. Жаңаталап – Школа художественной гимнастики;

№147: мкр. Акжар, Актас – Школа художественной гимнастики;

№148: мкр. Отемис, Шапырашты, Абдулабад – ЖДВ;

№149: мкр. Достык 2 – Айна-базар;

№ 150: Городская детская больница – ЖДВ.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, обеспечение пассажирскими перевозками отдаленных населенных пунктов одна из приоритетных задач. Сейчас необходимо решить транспортный вопрос для 40 присоединенных к городу населенных пунктов. А так как это сопряжено с определенными расходами, принято решение о субсидировании этих социально значимых маршрутов.