В соответствии с поручением акима Шымкента сегодня начал работу социальный маршрут №150. Конечные остановки маршрута – ЖДВ – мкр. Достык.

Маршрут пролегает по улицам: Анарова, Толе би, Адырбекова, Жибек жолы, Сасбукаева, Жандосова, Еримбетова, Аргынбекова, Шаяхметова, пр. Нур-Султан, Байтерекова, Толеметова, пр. Байдибек би, мкр Асар, Алматинская объездная трасса, мкр Достык.

График работы маршрута №150 с 07:00 до 21:00. Интервал 20-25 минут.

Напомним, жители микрорайона «Достык» обратились в редакцию медиахолдинга OTYRAR. Возмущенные шымкентцы недовольны расписанием автобусов в их микрорайоне. По их словам, автобусы приходится ждать 2, а то и 3 часа. Причем, как выяснилось, с жалобами в акимат они обращаются не впервые.