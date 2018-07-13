В акимате Шымкента разъяснили, почему автобусы, которые планировалось пустить по социальным маршрутам, обслуживают более рентабельные маршруты.

Новенькие автобусы, которые буквально неделю назад презентовали в Шымкенте, колесят по маршрутам № 74 и 12. Напомним, в ходе презентации глава Шымкента Габидулла Абдрахимов заявил – 30 новых автобусов, прибывших в город, будут обслуживать три социальных маршрута.

Как прокомментировал заместитель руководителя отдела транспорта Жаркын Байдуллаев, новые автобусы колесят по востребованным маршрутам неслучайно.

«По согласованию с руководством транспортной компании было принято решение, новые автобусы пустить по центральным улицам города, а на социальные направить те, которые уже колесили по городским улицам.

Сейчас новые автобусы ездят по маршрутам №74 и 12. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, новые автобусы более вместительные по сравнению со старыми. А пассажиропоток на социальных маршрутах намного ниже.

Во-вторых, новые ездят на солярке, а старые на газе. Напомню, социальные маршруты датируются акиматом. И, наконец, это совершенно новые автобусы. А социальные маршруты обслуживают отдаленные районы, где не всегда хорошие дороги».