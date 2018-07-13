Сегодня в Шымкенте в ходе внеочередной 34-й сессии городского маслихата народные избранники единогласно проголосовали за новых акимов Аль-Фарабийского и Каратаусского района.

Теперь крупнейший район мегаполиса – Аль-Фарабийский — возглавит экс-заместитель акима Шымкента Габит Патшаханович Мауленкулов. Юрист по образованию, трудовую деятельность он начал в 2000 году специалистом Каспийской экологической прокуратуры города Атырау.

Далее занимал должность исполняющего обязанности помощника прокурора Каспийской экологической прокуратуры, исполняющего обязанности помощника прокурора Атырауской природоохранной прокуратуры.

С 2001 года работал юристом в ТОО «Астана Интернационал». Занимал ряд должностей в аппарате Верховного Суда РК.

С января 2016 года работал заведующим секретариатом судебной коллегии по гражданским делам департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК.

С 18 августа 2016 года возглавлял акимат Каратауского района Шымкента. В марте 2018 был назначен заместителем акима города Шымкента.

Напомним, когда было объявлено, что Габит Патшаханович уходит с поста заместителя акима Шымкента, глава города Габидулла Абдрахимов, заявил, что для него обязательно найдется место в команде акимата. «И вы очень скоро об этом услышите», — говорил он в ходе внеочередной 33-й сессии маслихата Шымкента.

Спустя неделю услышали. С чем и поздравляем Габита Патшахановича.

Что касается Каратаусского акимата, то его также возглавит человек, которого хорошо знают в акимате района — Исамидин Мухитдинович Кантураев.

До назначения он занимал должность заместителя акима Каратаусского района. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое.

В разные годы работал экономистом компании «Өндірістік-пайдалану кәсіпорындар» Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

оператором Национального Центра по управлению персоналом государственной службы и Центра тестирования кадров по категории Е при Агентстве по делам госслужбы РК;

аналитиком Департамента информационного мониторинга и обеспечения контроля по Кызылординской области Агентства по делам госслужбы РК;

аналитиком регионального управления Департамента информационного мониторинга и обеспечения контроля Агентства по делам госслужбы РК, в отделе контроля и регионально-организационных работ Администрации Президента РК. С 12 апреля 2016 – заместителем акима Каратаусского района.

А как же Бауыржан Калжанов, ранее возглавлявший акимат Аль-Фарабийского района? И хотя глава Шымкента на этот счет не сказал ни одного слова, поговаривают, что он также останется в команде акимата, правда, пока не уточняется в какой именно должности. Зная его как «народного любимца» — жители района о нем так и отзывались — «свой аким» желаем ему удачи и надеемся увидеть его в новой должности.