Вниманию предпринимателей!

Акимат города Шымкента, для улучшения качества пассажирских перевозок, планирует увеличить долю участия государства в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Центр диспетчерской службы» на 100%.

Основная цель расширения товарищества — улучшение качества пассажирских перевозок в городе. Для достижения этой цели товарищество планирует реализовать следующие виды работ:

1. Приобрести автобусы в лизинг у отечественных производителей и сдать в аренду перевозчикам города;

2. Организовать работу социально-значимых городских маршрутов;

3. Обеспечить безопасность движения и повысить культуру обслуживания на основе внедрения прогрессивных форм и методов в системе транспорта, вести учет и анализ производственных показателей;

4. Разработать предложения по формированию рациональной маршрутной сети пассажирского транспорта.

По имеющимся вопросам и предложениям просим обращаться на электронную почту Shymdor@mail.ru в течение 30-ти дней с момента публикации данного объявления. Контактный телефон 39-36-89.