Некоторым детям некогда кататься на велосипедах. Они вынуждены зарабатывать деньги. Одни работают на рынках, другие – кондукторами в автобусах. И поверьте, спрашивают с них, как со взрослых! Почему детство заканчивается так рано?

Городские рынки, парки – именно здесь чаще всего можно встретить детей за работой. В основном, они занимаются торговлей, передает informburo.31.kz.

Маленькая, хрупкая Мадина не выглядит на свои 10 лет, но вынуждена продавать коже, на другой точке торгует ее мама. А вот 12-летний Данияр продает арбузы. Торговец кукурузой, 11-летний мальчик, лихо зазывает покупателей. Несмотря на жару, сидит он здесь каждый день. Мама маленького помощника Жазира рассказала, что торговля – единственный заработок семьи. В семейном бизнесе заняты все.

ЖАЗИРА: – Скоро ребенку в школу, покупать одежду не на что. Денег не на что не хватает. У меня пятеро детей, и все помогают мне. Специалисты отмечают, что для многих родителей дети стали дешевой или даже бесплатной рабочей силой, источником дополнительного дохода. Реальность такова, что не использовать детский труд многие семьи не могут себе позволить.

УЛЖАЛГАС САУЫРБАЕВА, главный специалист отдела образования г. Шымкент: – Если ребенка эксплуатируют детским трудом, то в первом случае родителям предупреждение дается, в случае неисполнения их привлекают к административной ответственности. А врачи уверены, что детям в сорокаградусную жару на улице делать нечего.

ГУЗАЛЬ РАФИКОВА, врач-эксперт станции скорой медицинской помощи г. Шымкент: – Я отрицательно крайне отношусь. Конечно, истощается. Тут сгущение крови идет, и различные осложнения возможны. Обезвоживание происходит, потому что достаточно воды ребенок этот не в состоянии выпить и рассчитать, сколько ему надо пить. Тем не менее, дети трудятся.

Один из самых доступных работ на лето – кондуктор в автобусе. В удушающей жаре, в переполненном салоне дети вынуждены ездить целыми днями, порою, чтобы прокормить своих родителей. А закон по этому поводу гласит, что и у детей есть право на труд. Но работать они могут только с 14 лет по разрешению родителей в свободное от учебы время. Кроме того, способ заработка не должен наносить вред здоровью ребенка.