В жаркие летние дни, когда градусник застывает на отметке +45, градус покупательской способности на шымкентских базарах, напротив, снижается.

Работающие на вещевом рынке, в большинстве своем местные жители. Есть среди торгующих и граждане Кыргызстана. Мы побывали на одном из городских базаров, чтобы узнать товаром из какой страны торгуют и много ли вещей с отечественным лейблом «Сделано в Казахстане». Жительница Шымкента Гульзира Тажиева пятый год торгует женскими халатами из Узбекистана. Товар, говорит, ходовой, бизнес — прибыльный.

Гульзира Тажиева, продавец: «Мы халаты привозим из Ташкента. А так на базаре, в основном, торгуют товарами из Узбекистана и Кыргызстана. Казахстанской продукции почти нет. Если сравнивать по ценам, то узбекистанские и киргизские товары дешевле, цены доступные».

Рахат Камалова гражданка Кыргызстана. Женщина торгует китайским и киргизским товаром со дня открытия базара в Шымкенте, вот уже шесть лет. Доходом, пусть и небольшим, женщина вполне довольна.

Рахат Камалова, продавец, жительница Киргизстана: «Футболки привозим из Бишкека — Дордоя. Есть товар и из Пекина. Не жалуемся, торговля идет хоть не бойко, но хватает на жизнь. Если товар забирают оптом, тоже хорошо».

Сауле Орынбасарова торгует шапками. В небольшом меховом бизнесе уже 20 лет. Цены старается сильно не накручивать, иначе торговля остановится.

Сауле Орынбасарова, продавец: «Сверху много не ставим, если раньше по 15-20 тысяч тенге ставили сверху, то сейчас 4-5 тысяч. Шапки завозим из российского Оренбурга, бывает завозим из Алматы и Китая. Сейчас лето, много тоев, покупают на кудылык или в подарок».

Жительница Шардары совмещает приятное с полезным: поездку к родственникам и поход на базар за вещами. Дилара уверяет, что цены в Шымкенте на порядок ниже.

Дилара, жительница г. Шардары: «Приехала в Шымкент погостить. И не удержалась пришла на базар. Здесь цены дешевле, чем у нас и ассортимент широкий».

Влюблен в шымкентский базар и житель Тараза Фазыл: «Специально приезжаем за товарами в Шымкент. Цены по сравнению с Таразом в Шымкенте дешевле. Да и дети тут работают. И вещи и продукты продают по доступной цене».

Отечественный товар на базаре можно пересчитать по пальцам, а на цены без слёз не глянешь. Майка из «бамбука» стоит в три раза дороже индийской!

Аргын, продавец:»У нас товар турецкий и из Кыргызстана. Вещи казахстанского производства бывают, но сейчас их нет».

Улбала Кулмаханбет, жительница из Арыси:»Пришла купить детям и себе одежду. Все китайское, киргизское, в последнее время много товаров из Узбекистана. Продукцию производства Казахстана не встречала, а жаль. Необходимо свое производство».

Южане уверены, если бы собственного производства было больше, то и себестоимость отечественных товаров была гораздо ниже, а ассортимент — богаче. Тогда бы не пришлось гоняться за товарами из-за границы и соседних государств. А торговать своим — отечественным, качественным и доступным еще и патриотичнее.

Шынар Оразова