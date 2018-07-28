26 июля 2018 года в 21.30 минут оперативным дежурным поступило сообщение из поселка Базаркакпа жилого массива «Сайрам» Енбекшинского района города Шымкента о том, что по улице Юсупова на территории частного жилого дома при эксплуатации электрического насоса получили поражение электрическим током и скончались на месте женщина 1963 г.р. и девочка 2009 г.р.

Во время трагедии электрическим насосом заполняли водой бассейн. Неосторожное обращение с электричеством на территории города Шымкента привело к трагедии уже второй раз.

Департамент по ЧС города Шымкента напоминает! Электрический ток ничем не пахнет, не имеет цвета, не издает звуков и не осязается, поэтому предупредить человека о своем присутствии не может. О нем просто надо знать или быть предельно осторожным.

При поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе. Здоровые и физически крепкие люди противостоят электричеству лучше больных и ослабленных, причем степень поражения во многом определяется состоянием человека. Пот, возбудимость или переутомление снижают сопротивляемость организма.

Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение, причем в отличие от переменного тока к постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен. Существует порогово ощутимый ток — 0,6-1,5 мА. Ток в 10-15 мА приводит к тому, что пострадавший уже не способен убрать руки от провода или электроприбора (неотпускающий ток). При 50 мА повреждаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система, 100 мА (промышленный ток, к частным домам не подводящийся) вызывают остановку сердца.

Таким образом, чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела уменьшается.

При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя, можно воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например веревкой, плотной тканью.

Уважаемые жители города Шымкента! Будьте осторожны при использовании электричества. Берегите себя и близких.

Напомним, что совсем недавно от поражения током в Шымкенте скончалась 14-летняя девочка. И в этом случае причиной смерти стал насос, которым качали воду для полива огорода.