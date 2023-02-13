Дело о смерти школьницы в пиццерии затянули

Приговор по резонансному делу о погибшей в пиццерии 15-летней девочки вновь откложили. По словам председателя Каратауского районного суда Шымкента, необходим переводчик.

Алпысбай Налибаев, председатель Каратауского районного суда г.Шымкента:

«Это дело сейчас судом первой инстанции Каратауского районного суда мы вернули. Виду с существенным нарушением уголовного процессуального законодательства вернули прокурору. Они его обжаловали. Постановлением городского суда наше постановление осталось в силе. Сейчас это дело будет направлено городским судом прокурору. Это же житель Пакистана, ему дело не перевели. Я ему на русский перевел, он еле говорит на русском».

К слову, 15-летняя Акару Куралбай погибла от удара током в пиццерии, школьница подрабатывала там во время каникул. В сентябре прошлого года иностранец — владелец кафе был задержан. Мать погибшей настаивала на умышленном убийстве дочери. В полиции тогда заявили, что дело затягивается из-за того, что подозреваемый гражданин Пакиcтана.