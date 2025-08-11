11-летний мальчик получил сильнейший удар током на ЖД станции Шымкента

Именно на этом месте произошла трагедия. По словам правоохранителей подросток забрался на грузовой вагон где получил сильнейший удар током.

11-летний мальчик получил сильнейший удар током на железнодорожной станции. Подросток забрался на грузовой вагон. Мальчик получил ожоги почти 80% тела, его состояние тяжёлое. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

Инцидент произошел 27 августа. По данным полиции, 11-летний ребёнок играл рядом с железнодорожными путями, поднялся по лестнице на грузовой вагон и оказался под воздействием высокого напряжения. По информации правоохранителей, подросток хотел сделать экстремальное фото. Железнодорожники отмечают, что дети допустили грубое нарушение правил безопасности.

Серик Айкынбеков, исполнительный директор по безопасности филиала АО «НК «КТЖ» — Дирекция магистральной сети: «11-летний подросток залез на стоящий на станции подвижной вагон и попал под напряжение. Случай не единичный, ежегодно имеют место быть такие факты. Мы проводим профилактические занятие в учебных заведениях».

В управлении здравоохранения отказались раскрывать сведения о состоянии ребёнка, сославшись на несогласие его родителей. По неофициальной информации, мальчик находится в критическом состоянии: ожоги охватили почти 80% поверхности тела.

О случившемся железнодорожники уведомили полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, следственные органы приступили к расследованию

Нурлан Кошкарбаев, начальник оперативной полиции станции г. Шымкента: «Расследуется уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации и движения на железнодорожном транспорте. В настоящее время проводятся следственные действия. Другие подробности не подлежат разглашению».

По данным полиции, это уже не первый несчастный случай на станции Шымкент с начала года. Правоохранители настоятельно призывают горожан соблюдать правила: переходить железную дорогу только в специально отведённых местах, не перебегать пути и тем более не забираться на вагоны. Железная дорога — зона повышенной опасности, где в любой момент можно оказаться под напряжением или под колёсами состава.