Смерть школьницы в пиццерии: гражданину Пакистана вынесли приговор

Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. На скамье подсудимых — гражданин Пакистана — владелец пицерии, в которой подрабатывала 15-летняя Акару Куралбай.

Девушка погибла от удара током на рабочем месте. Иностранца приговорили к полутора годам колонии. Один день в изоляторе приравняли к двум в колонии. Этот закон помог осуждённому выйти на свободу из зала суда в день приговора.

Жанат Мусирали, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«1 год 5 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. На основании статьи 62 части 3 пункта зачислена на время содержания под стражей с 25 сентября по 12 июня. То есть 1 день зачитывается как два дня. В связи с отбытием наказания, вы освобождены от наказания».

На суде гражданин Пакистана свою вину не признал и не раскаялся. Из зала суда он вышел в приподнятом настроении: улыбался, пожимал руку своему адвокату и обнимался с супругой.

Дело рассматривалось в суде в открытом порядке около двух месяцев. Гражданину Пакистана вменяли статью «Нарушение правил охраны труда». На судебных прениях прокурор запросил подсудимому 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Однако, приговор пакистанцу смягчили. По словам судьи, потерпевшая сторона простила подсудимого. Он возместил моральный и материальный ущерб. О какой компенсации работадателя для матери за смерть дочери идет речь, в суде не раскрыли.

Жанат Мусирали, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Инспекцией труда вынесен АКТ, что вина работодателя 100 процентная. Погибшую Акару Куралбай принимал непосредственно подсудимый, материалами дела это доказано. Подсудимый Абдуллах доверенным лицом частных лиц, который арендовал это помещение для ресторана быстрого питания».

Мать Акару, в свою очередь, говорит: приговором суда осталась недовольна, она намерена подать апелляцию. По словам Бибиайши Куттыбаевой, она так и не поняла, кто виновен в смерти её дочери.

Бибиайша Куттыбаева, мать погибшей:

«Сегодня вынесли приговор только гражданину Пакистана. Но, я считаю, что в смерти моей дочери виноваты еще другие неизвестные лица, я хочу чтобы их привлекли к ответственности. Люди, которые виновны в смерти не получили должное наказание. Я считаю, что в смерти моей дочери виновен также директор торгового центра, где находилась эта пиццерия. Я заходила к начальнику департамента полиции Кайрату Дальбекову, так как следователи выполняли свою работу не должным образом. Но мне так и не помогли. Когда мы забирали тело моей дочери из морга, на ее голове и за ушами были следы крови. Здесь что-то не чисто».

Акару Куралбай скончалась 3-го июля прошлого года. Родные погибшей пришли в пиццерию и сняли на видео рабочее место. Оголённые провода и открытые розетки повергли в шок. Все недочеты спустя 10 дней в пиццерии устранили и заявили, мол, девочку не могло ударить током. Однако судмедэксперты доказали обратное.