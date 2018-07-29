Автомобильный номер 777 GGG 17 купили в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Обладатель VIP-номера неизвестен, зато известно, что одновременно с ним с «крутыми» номерами будут ездить еще пять человек. Сегодня были куплены номера с тремя цифрами семерками и одинаковыми буквами серии. Известно, что стоимость одного такого номера около 700 тысяч тенге.



Напомним, Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств.

Теперь для жителей Шымкента номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17». Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом «13».

26 июля спецЦОНе Шымкента начали выдавать автомобильные номера с 17-м регионом.