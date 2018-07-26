В спецЦОНе города Шымкента стали выдавать номерные знаки с 17-м регионом.

Одной из первых обладателей номерного знака с цифрой «17» стала Әлия Оңалбек, жительница Шымкента. Сегодня она оформила свой автомобиль в специализированном ЦОНе.

Как известно, недавно Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств.

Теперь для жителей города Шымкента номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17». Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом «13». Отметим, что стандарт оказания государственной услуги «Регистрация транспортного средства» для всех регионов, включая Шымкент, остаётся прежним.

К слову, жителей Туркестанской области ежедневно обслуживают 25 фронт-офисов госкорпорации, включая 8 отделов ЦОН в городе Шымкенте. Один из них – специализированный ЦОН, который оказывает государственные услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

Также в здании спецЦОНа, при необходимости, можно пройти медосмотр для получения водительского удостоверения и получить справки от нарколога и психиатра. Кроме того, зарегистрировать транспорт автолюбители области могут и в секторах спецЦОН города Туркестана и Сайрамского района.

В спецЦОНе Шымкента с начала года выдано более 25 тысяч водительских удостоверений и зарегистрировано более 130 тысяч автомобилей.