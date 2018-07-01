Министерством юстиции РК на базе действующего Закона «Об адвокатской деятельности» разработан законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».
Он направлен на то, чтобы каждому гражданину было обеспечено его конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи, а также совершенствование механизмов ее оказания. Предлагаем читателям более подробно ознакомиться с некоторыми принципиальными нововведениями законопроекта.
КОГДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК НЕ ПО КАРМАНУ
Парадокс, но несмотря на обилие вузов и университетов с юридическими факультетами, ежегодно выпускающих сотни, если не тысячи дипломированных юристов, в Казахстане давно сложился дефицит адвокатских услуг. Более того, недостаток адвокатов привел к тому, что граждане, которые нуждаются в адвокатских услугах, получают их по завышенной стоимости.
Сейчас в Казахстане при населении в 18 млн. человек, насчитывается порядка 4000 адвокатов. А значит на одного казахстанского адвоката приходится в среднем 4000 граждан – потенциальных клиентов. Для сравнения, например в Италии, этот показатель – 260 человек на адвоката, в Германии – 500, в Великобритании – 900 граждан на одного адвоката.
Данная проблема актуальна и для судебной системы. На одного судью приходится меньше двух адвокатов, тогда как в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) этот показатель составляет от 3 до 5.
ДОРОГАЯ ПРОФЕССИЯ
Как показывает статистика, за последние четыре года число адвокатов выросло лишь на 300 человек. Этот незначительный рост объясним в том числе высокими финансовыми затратами на получение статуса адвоката.
Так, чтобы стать адвокатом, необходимо иметь высшее юридическое образование, пройти стажировку в коллегии адвокатов не менее 6 месяцев (оптимально – 1 год), затем получить аттестацию и вступить в члены коллегии адвокатов.
Стоимость стажировки составляет от 140 до 280 тыс. тенге в год. Для вступления в коллегию сумма первоначального взноса в зависимости от региона составляет от 700 до 800 тысяч тенге. Таким образом, кандидату для получения статуса адвоката необходимо пройти несколько сложных процедур и оплатить в среднем около одного миллиона тенге.
Для упрощения доступа в профессию законопроект предусматривает отмену вступительных взносов. Это увеличит численность адвокатов, усилит конкуренцию, что в свою очередь приведет к снижению гонораров, будет мотивировать адвокатов повышать свой профессиональный уровень. Все это позитивно отразится на качестве юридической помощи и ее доступности.
И ЖАЛОВАТЬСЯ НЕКОМУ
Следующей причиной для разработки нового законопроекта явилось растущее количество жалоб граждан, не довольных работой адвоката. Согласно действующему Закону РК «Об адвокатской деятельности» жалобы на действия адвокатов рассматривают президиумы областных коллегий, которые одновременно принимают решение о наложении дисциплинарных взысканий на проштрафившихся.
За 2,5 года на действия адвокатов в Казахстане поступило свыше пятисот жалоб.
Из 261 дисциплинарного производства в отношении адвокатов президиумами коллегий адвокатов к ответственности привлечено всего 109 человек. В трехстах случаях президиумами вынесены заключения об отсутствии в действиях адвоката нарушений норм законодательства.
При этом Республиканская коллегия адвокатов не контролирует деятельность территориальных коллегий. Как показывает практика, территориальные коллегии зачастую не привлекают адвокатов к дисциплинарной ответственности. Для решения этой проблемы расширяются полномочия Республиканской коллегии по проверке жалоб на адвокатов, рассмотрению материалов о дисциплинарных проступках и наложений взысканий.
РАДИ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА
Еще одним принципиальным новшеством законопроекта является закрепление оказания юридической помощи на началах pro bono (от лат. «pro bono» – ради общественного блага). В законопроекте данный институт предполагается модернизировать с учетом международного опыта (США, Англия, Австралия, Франция, Нидерланды и т.д.) и именовать как комплексная социальная юридическая помощь.
Комплексной социальной юридической помощью является оказание на безвозмездной основе юридической помощи лицам, нуждающимся в ней и позволяющей обеспечивать правовое сопровождение с момента обращения заявителя до принятия итогового правового решения по делу в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан (разрешения правовой ситуации). Предоставление такой помощи будет основано на добровольной договоренности сторон и, еще раз повторимся, предоставляться со стороны адвоката безвозмездно.
Немаловажно отметить, что предоставление Pro bono-помощи – не обязанность, а право адвоката, и не может оказываться по принуждению. Именно поэтому для лиц (адвокатов), оказывающих комплексную социальную юридическую помощь, законопроектом предусматривается ряд стимулирующих норм:
Среди них – возможность получения вознаграждения в размере не более десяти процентов от имущественного взыскания, а также расходы по оплате государственной пошлины;
присуждение почетных званий; преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.
О СТРАХОВАНИИ АДВОКАТОВ
Вводится обязательное страхование ответственности адвоката (вмененное страхование), что является мировой практикой (Германия, Франция). Сегодня в Казахстане не предусмотрены механизмы защиты граждан от услуг недобросовестных адвокатов и юрконсультантов.
При осуществлении своей деятельности адвокаты и юрконсультанты могут нанести значительный имущественный ущерб доверителю. В связи с этим вводится обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов. Это предоставит гарантии доверителям в получении квалифицированной юрпомощи. Институт страхования вводится с 2020 года.
Блок изменений в законопроекте касается деятельности частнопрактикующих юристов. В Законопроекте данные субъекты именуются как «юридические консультанты». Следует отметить, что на сегодня деятельность частнопрактикующих юристов не урегулирована законодательством.
В этой связи законопроектом предусматроивается определение правового статуса юридического консультанта.
О ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ
Юридическими консультантами являются:
участники и работники организаций, оказывающие юридическую помощь;
физические лица, оказывающие юридическую помощь и осуществляющие свою деятельность в виде индивидуального предпринимательства;
физические лица, оказывающие юридическую помощь без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
К юридическим консультантам не относятся лица, являющиеся:
работниками юридических лиц – по делам этих юридических лиц, государственных органов – по делам этих государственных органов и их территориальных подразделений; уполномоченными профессиональных союзов – по делам рабочих, служащих, а также других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими профессиональными союзами;
уполномоченными организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, а также права и интересы других лиц;
соучастники по поручению других соучастников.
Закрепляется перечень прав и обязанностей юридических консультантов.
Предусматривается требование по обязательному страхованию юридического консультанта (вмененное страхование).
Предусмотрено создание саморегулируемых организаций – палат юридических консультантов на принципах множественности (законопроект не ограничивает количество палат). Членство в палате обязательно для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства интересов лиц в суде. Иные физические лица также вправе вступать в палату.
При этом вступительные взносы в палату юридических консультантов запрещены.
В целом, принятие законопроекта позволит обеспечить оказание доступной и качественной юридической помощи населению высококвалифицированными специалистами.
Добавим, что 5 июня с.г. на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан во втором чтении одобрены законопроекты «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской помощи».
Мейржан ИСАБЕКОВ, замруководителя департамента юстиции Туркестанской области, член областной федерации «Казахстанский союз юристов».