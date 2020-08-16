Оглашены обвинительные приговора по делам, ранее оконченным Антикоррупционной службой.

7 августа 2020 года приговором Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкент к 6 годам лишения свободы, осужден бывший главный специалист таможенного поста «Казыгурт» Кунгуратов Н.

Кунгуратов подозревался в получении взяток в группе лиц по предварительному сговору через посредника от предпринимателей за беспрепятственное осуществление ими внешнеэкономической деятельности.

Приговором Ордабасинского районого суда осуждена адвокат юридической консультации Арысского района Туркестанской области Кунходжаева С.Ж. и приговорена к штрафу в размере 4,5 млн. тенге.

Она подозревалась в мошенничестве с целью хищения денежных средств, путем подстрекательства к даче взятки в сумме 300 тыс. тенге судье Ордабасинского районного суда за положительное рассмотрение дела.

Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.