В Казахстане заработала правовая онлайн-школа Айман Умаровой. Цель проекта – повысить правовую грамотность населения. Школу запустил ОФ Human Rights lawyers при поддержке Посольства США в Казахстане, передает Informburo.kz.

До конца 2019 года граждане Казахстана смогут получить консультацию Айман Умаровой и других юристов в режиме онлайн.

Онлайн-консультацию можно получить на сайте www.womenrights.kz. На сайте можно получить информацию о насилии, его формах и узнать, как защищать свои права в случае их нарушения.

Одна из целей создания онлайн-школы также защита прав женщин из уязвимых групп населения. Помимо этого, школа предоставляет консультации в случаях сексуального насилия, оказывает правовую помощь оралманам, людям с ограниченными возможностями, представителями ЛГБТ-сообщества и многим другим группам.

В полную силу ресурс начнёт работать с середины апреля.

«Могу сказать, что создание школы стало логическим и закономерным явлением. Работая с разными людьми и делами, я видела, что люди не знают своих основных прав и, тем более, законов. Правовая неграмотность – распространённое явление в нашей стране. Женщины и дети, подвергающиеся насилию ежедневно, даже не подозревают о том, что против них совершается преступление. Они не знают, как защитить себя. Мы – команда профессионалов, желающих изменить отношение казахстанского общества к проблеме насилия и гендерного равенства», – рассказала Айман Умарова.