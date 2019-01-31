В Шымкенте адвокату подкинули украденный ноутбук.

«Ноутбук найден! Согласно ответа ДП г.Шымкент, подозреваемый задержан. Если помните в прошлой публикации Я указывал что в здании ЦПУ прокуратуры города, среди бела дня у адвоката украли ноутбук 💻. Теперь вопрос о раскрытии. Интересная ситуация, — поделился новостью в своей страничке в социальной сети коллега адвоката Талгат Есимов.

«Подозреваемый видать понял, что ситуация не простая поднялась в соцсетях и решил сделать хитро. Направил сам или через кого-то таксиста который привёз ноутбук 💻 в ЦПУ. При этом представитель ЦПУ созвонился с адвокатом и дал информацию о том, что ноут найден. При этом попросил потерпевшего, что бы он созвонился со мной, что бы я поблагодарил ЦПУ о найденном ноутбуке. Я отказался так как это не заслуга ЦПУ. По таксисту пробили видать заказчика и дальше вопрос времени. Соц сеть здесь сыграла свою существенную роль! Спасибо полиции!» — подчеркнул Талгат Есимов.

А чуть раньше поступила официальная информация от пресс-службы ДП Шымкента. В ней говорится о том, что «В г. Шымкент сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную в середине января в дневное время суток в административном здании.

Ранее пресс-службой ДП г. Шымкент сообщалось, что 18.01.2019 года сотрудниками Абайского РУП ДП г. Шымкент выявлен факт кражи ноутбука в одном из административных зданий города.

31 января т.г. при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан житель Туркестанской области.

«По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренной п.3 ч.2 ст.188 (Кража) УК КР, назначены экспертизы.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления на причастность к другим противоправным деяниям, совершенным на территории города».

Отметим, что преступление произошло в Центре правоохранительных услуг в обеденное время.