Адвокат возложил вину за смерть подзащитного на медсанчасть СИЗО

19 августа в одной из городских больниц скончался обвиняемый, доставленный из следственного изолятора. Жомарт Мурашимов, бывший руководитель ЦОН №2, впал в кому и умер в реанимации. По словам его адвоката Талгата Есимова, трагедии можно было избежать.

В смерти своего подзащитного адвокат Талгат Есимов обвиняет руководство и работников медсанчасти следственного изолятора №69. По мнению защитника, они вовремя не отреагировали на ухудшение здоровья Жомарта Мурашимова.

Несмотря на предоставленные суду медицинские документы и ходатайства об изменении меры пресечения, обращения были отклонены. В итоге обвиняемый перенёс обширный инсульт и вскоре скончался в больнице.

Талгат Есимов, адвокат: «Мы неоднократно представляли суду аргументированные медицинские документы. Состояние здоровья Мурашимова было крайне тяжёлым. Коллега Виктор Кривоносов предупреждал: продление меры пресечения может не состояться, потому что мы можем потерять Жомарта. Но медсанчасть СИ-69 уверяла, что всё под контролем, помощь при необходимости будет оказана.

К сожалению, этого не произошло. Если бы он оставался под домашним арестом, где находился ранее и не нарушал условий, его могли бы вовремя доставить в больницу родственники. Я уверен, в этом случае инсульта удалось бы избежать. Здесь есть вина руководства и медсанчасти СИЗО, которые не отреагировали должным образом».

Адвокат считает важным отметить: обвинения против Мурашимова в организации преступной группы и продаже водительских удостоверений через автоЦОН так и не подтверждены вступившим в силу приговором суда. Дело остаётся на стадии рассмотрения, а сам Мурашимов до последнего момента не признавал свою вину.

Талгат Есимов, адвокат: «Некоторые соцсети поспешили заявить, что он создал ОПГ и продавал права. Но это не доказано. Вины он не признавал и собирался её оспаривать. Сейчас, по моей информации, Генеральная прокуратура и другие органы проводят проверку обстоятельств его смерти».

Напомним, ранее прокуратура Шымкента сообщала: по делу о незаконной выдаче водительских прав возбуждено уголовное дело в отношении 15 сотрудников ЦОН №2.