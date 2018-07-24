В Шымкенте назначены руководители двух управлений. Отметим, особых кадровых изменений в этом случае не произошло.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог возглавил Куатжан Жуматаев. Ранее он возглавлял отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Трудовую деятельность он начинал в 2002 году простым механиком-контролером ТОО Стоянка «Т. Рыскулова», в разные годы работал в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, в 2009 – диспетчером ТОО «ЦДС», в 2012 работал в отделах пассажирского транспорта Оскемена, Атырау и Мангыстау. С октября 2012 года – руководил сектором пассажирского транспорта и автодорог отдела ЖКХ, ПТ и АД Шымкента. С августа 2013 года до июля 2018 – руководил отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Управление строительства Шымкента возглавил Абильсеит Рабаев, ранее возглавлявший отдел строительства.

Трудовую деятельность он начал в 2002 году с должности оператора ТОО «Компания Ерке». С 2009 по 2015 год работал в разных должностях в управлении транспорта и автомобильных дорог ЮКО. В 2017 году – заместитель директора в ТОО «Туран курылыс», работал в секретариате аппарата акима ЮКО, возглавлял ТОО «Социально-предпринимательская корпорация Шымкент». С октября 2017 года возглавлял отдел строительства г. Шымкента.