Шымкентцы – народ настолько суровый, что у нас даже дети выросли, делая уроки при свечах да керосиновых лампах, а еще – подбрасывая веточки под горящий котел. Вспомните, как мы с вами варили еду в палисадниках многоэтажек. За прошедшие годы свой быт мы более-менее наладили. Не сказать, чтоб коммунальные условия стали идеальными, но, если брать в сравнении, то многое обрело относительно неплохой вид.

Эх, как же все-таки хочется налаженного быта… Чтобы вода в кране шла без перебоев и примесей, тепло было качественным не только на элеваторе, но и в доме, чтоб подвал был сухим, а двор прибранным. Чтоб ежегодно поднимаемые тарифы на коммунальные блага соответствовали-таки их качеству.

И все же, далековато нам до идеала. Достижим ли он – этот идеал, или нет, это вопрос отдельный. Знаю одно, стремиться к нему надо. Главное – не падать духом перед житейскими проблемами. Сегодня некоторые психологи-эзотерики вообще рекомендуют не называть проблемы проблемами. Запомните, это теперь – задачи, которые просто надо решать. Так вроде бы эмоциональная нагрузка несколько смягчается. Посмотрим это на конкретных примерах.

Пример первый. Мусор во дворе большого дома №39 по улице Мангельдина. Да, двор более-менее убирается. Но что творится на контейнерной площадке и вокруг нее! Сами контейнеры мусоровозка очищает два раза в день. Зато вокруг, по периметру площадки, стоит зловонная клоака, кучи окаменевшего мусора – строительного и бытового. Говорят, что строительный мусор жильцы должны вывозить за отдельную плату. Кто спорит?! Надо, пусть платят! А раз притащили к площадке мешки со старыми обоями, штукатуркой, значит, не хотят отдельно платить. Это же очевидно. А «мусорщики» его и не вывозят «за так».

Тоже встали в позу, отстаивают свой принцип. Молодцы! Но почему из-за этого скопления отходов страдают жильцы подъезда, которому «посчастливилось» жить рядом с помойкой?! Как ветер, так пыль и бумаги-пакеты летят к ним в палисадник, в окна. И всегда рои назойливых мух. За что им это?! Вычислить тех, кто подбросил строительный мусор – задача не жильцов, а кураторов Абайского райакимата, или компаний, которым доверили убирать двор, вывозить мусор, в данном случае ПСАТ. При желании, очень даже можно выявить нарушителя. Ведь не во всех квартирах дома, не одновременно делается капремонт.

Еще одна напасть – пакеты с мусором в самих подъездах, окурки на лестничной площадке. Сталкивались с этим чудом? Наверняка, да. Вот как с этим бороться? Попробуем разобраться. Сначала надо по-хорошему – просто вежливо попросить соседей не делать этого, а бросать мусор в контейнеры на спецплощадках. Если не последовало нормальной реакции, есть более радикальные варианты: а) высыпать содержимое пакета под дверь соседа, смести бычки и кинуть их под дверь курильщика; б) можно добавить к их пакетам свои, до кучи – раз так они обозначили свою новую помойку; в) написать объявление и вывесить его на первом этаже подъезда: «В нашем доме поселилась свинья!» Поверьте, через пару дней там допишут номер квартиры.

… Год от года наша жизнь все более регламентируется. Это касается и нашего с вами отношения с мусором. Область давно живет по «Правилам благоустройства территорий городов и населенных пунктов Южно-Казахстанской области», теперь, читай – Туркестанской области. В них, в частности, относительно строительного мусора четко прописано следующее: «19. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, необходимо производить вывоз строительного мусора самостоятельно на специальные места или по договору с организацией, осуществляющей вывоз мусора согласно Экологическому Кодексу РК от 9 января 2007 года». И еще: «… 28. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производят работники организации, осуществляющей вывоз твердых бытовых отходов». И вот, что еще интересно: «30. Установка, очистка и мойка урн производятся организациями, эксплуатирующими территории, либо во владении или пользовании которых находятся территории. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю». Это из параграфа 3. «Сбор и вывоз отходов» вышеупомянутых правил.

Пример второй. По улице Мориса Тореза в микрорайоне Турлан (это новое название поселка Турланской экспедиции) счетчик в доме 27/2 за несколько дней намотал воды на 30 тысяч тенге. Удалось выяснить причину произошедшего. Оказывается, лопнула труба, которую подрядчики провели… в рамках модернизации водопроводной сети. Но, так как кусок этой трубы находится на территории частного дома, то платить за утечку заставляют жильцов. Мол, договор подписан так, что они – водоканал – отвечают только за тот кусок трубы, который на улице. Вот так, нашли виноватых… А кое-что не треснет, и кое-где не слипнется от таких аппетитов и наглости?! Грубо? Тогда зададимся вопросом: почему водоканал своевременно не проконтролировал явно халтурную работу подрядчика? Значит, кто-то поимел от этой бесконтрольности выгоду? Очень жаль, что в этой уважаемой организации не умеют признавать собственных ошибок, а свой же непрофессионализм хотят прикрыть штрафами, выставленными на жильцов. У нас и без того самый высокий в республике тариф на воду.

Вы можете заметить, что я выбрала примеры без положительного для жильцов ответа. Типа проблемы, ой нет, задачи не решены. А никто не говорил, что это решится с одной отмашки. Нет, попотеть придется. Надо попотеть. Потому что тот, кто создает нам эти проблемы как-раз таки и заинтересован в нашем безучастии, в нашей невовлеченности в ситуацию. Звонить надо, теребить свой районный акимат, где есть по определенным темам кураторы, обращаться в организации, учреждения – ПИСЬМЕННО, с двумя экземплярами заявлений (один – вам со входным регистрационным номером). Держите связь с домкомами, уличкомами. Вместе – вы сила, которая способна наладить нашу общую жизнь, заставить чиновников разного уровня работать на благо народа.

Фарида Шарафутдинова