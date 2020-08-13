Единый колл-центр IKomek по номеру 109 работает в Шымкенте уже почти два месяца.

Теперь здесь можно не только узнать, где найти то или иное лекарство, куда обратиться с симптомами ковид-19, но и получить ответы на коммунальные проблемы — обрезка деревьев, вывоз мусора, закрытие канализационных люков. Открылась и новая рубрика — ДО и ПОСЛЕ. За все время работы в сервисе приняли больше 8,5 тысяч звонков.

Жители третьего мегаполиса уже успели оценить оперативность единого контакт-центра.

Терпеть соседство со свалкой Ляззат Токсеитова не стала. Как только мусор стал вываливаться из урны, заполняя остановочную площадку, жительница Шымкента позвонила в контакт-центр.

Ляззат Токсеитова жительница г. Шымкента: Здесь было очень грязно. Я не могла закрыть на это глаза, и как жительница города, и как предприниматель. Сразу прозвонила в службу 109, приняли мой звонок, передали в ответственную компанию и вот, мусор убрали. Спасибо ребятам, они добросовестно выполняют свою работу.

Убрали и тут же выложили фотоотчет! Единый контакт- центр IKomek открыл новую рубрику. Теперь специалисты будут публиковать результаты своей работы в формате «До и после».

Единый колл-центр Ай-комек работает в Шымкенте круглосуточно, без выходных. 20 операторов помогают жителям города найти нужного специалиста для решения наболевших вопросов. В день поступает до 300 звонов. Чаще всего на единый номер «109» горожане обращаются с коммунальными проблемами, жалуются на работу общественного транспорта, затянувшийся ремонт дорог.

Больше всего шымкентцев в данное время волнуют коммунальные проблемы. Но в центре их быстро стараются решить.

Как только оператор примет жалобу, она прямиком отправляется в — ЖКХ, управление транспорта и автодорог, энергетики, образования.

С сервисом работают порядка 40 госуправлений. Задача специалистов — дать ответ жителям города и постараться максимально быстро решить проблему.

За два месяца работы, операторы колл-центра приняли больше 8,5 тысяч заявлений. Даны ответы на 8 тысяч из них.

Единый call -центр — 109, номер WhatsApp — 87777109109