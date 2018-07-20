Задержан один из подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, передает ИА «NewTimes.kz».

«По факту убийства Дениса Тена, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, лица, причастные к совершению преступления установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется», – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Напомним, 19 июля фигурист Денис Тен был ранен ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы.

По информации ДВД Алматы, на фигурита напали автоворы— спортсмен застиг их в тот момент, когда они пытались снять зеркала с его машины. В ходе завязавшейся потасовки Тена ударили ножом.

Денис Тен был экстренно доставлен в больницу. Медики диагностировали ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение.

Спортсмен потерял 3 литра крови, его состояние было крайне тяжелым.

Более двух часов медики боролись за его жизнь. Увы, чудо не случилось. Денис Тен скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Соболезнования родным и близким спортсмена выразили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент НОК РК Тимур Кулибаев, а также звезды мирового фигурного катания.