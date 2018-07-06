В рамках пяти социальных инициатив президента стартовала жилищная программа «7-20-25». Выданы первые займы в Алматы, Астане, Актау, Усть-Каменогорске и Уральске.

Жители Туркестанской области тоже могут подавать заявления. Об этом сообщил директор областного филиала Национального Банка Ануар Ботанбеков.

По его словам, программа «7-20-25» значительно выделяется на фоне других государственных ипотечных программ. «Населению предлагаются беспрецедентные условия получения ипотечного кредита по исторически минимальной ставке в 7%, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости кредитуемого жилья, а также сроком кредита до 25 лет», — рассказал Ануар Ботанбеков.

Банкир отметил, что установлен ценовой потолок для приобретаемого жилья: для Астаны, Алматы, Актау и Атырау — 25 миллионов тенге, для остальных регионов — 15.

Участвовать в программе сможет каждый гражданин Казахстана, не владеющий жильем на праве собственности и не имеющий другие ипотечные займы. Участник программы должен иметь постоянный подтверждённый доход от предпринимательской или трудовой деятельности.

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Всего на эту программу выделен один триллион тенге. На сегодняшний день подписаны соглашения с Банком Центркредит, Халык банком, Евразийским Банком, Цесна Банком, АТФ Банком, Банком РБК и Жилстройсбербанком.

Заинтересованность выразили Сбербанк и Форте Банк.

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