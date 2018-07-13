Anna Kourova, страница в ФБ, которой пользуется огромной популярностью, родом из Приморского края, города Владивосток. Сейчас живет в Алматы, замужем и мама двух мальчишек. Ее заметки о жизни в Казахстане очень колоритные. Поднимают настроение.

6 фраз из казаxского быта, которые меня удивили..

«Зимой она держит на балконе полконя» — сказал мой муж об одной знакомой из Астаны. Я представила заднюю половину живой лошади, машущую хвостом на застекленной лоджии дома на улице Күйші Дины. Или она держит переднюю половину коня? А где оставшийся конь? А ведь я считала ее прогрессивной женщиной. Как она делает это и главное — зачем? «Это соғым, детка» — объяснил муж. Естественная глубокая заморозка стратегических запасов. Через каких-то три года я уже пропиталась философией соғым как шужық специями и даже начала сама делать қазы. Мой сын называет этот процесс «собирать қазл», видимо, от слова puzzle. Но так как на роду мне написано останавливать полконя на скаку, а не расфасовывать его по ас-ішек, поначалу процесс шел тяжело. Тот еще был соғыс с этим соғым. Пришлось жевать сағыз, чтобы сохранить сабыр.

«У нас было 50 человек гостей».

Ребята, в школьные годы в моем классе было 40 человек. На день рождения я пока одноклассникам на парты соки с чокопаем разложила, уже чуть копыта не отбросила, как тот конь из Астаны, а вы накрываете дома стол на пятьдесят человек? Я понимаю, что раздвижные столы аман болсын, абысын тату болса ас көп и вообще асар в помощь, но все же как вам это удается?

«Что будет на второе горячее?»

Вы серьезно? Второе горячее – это же что-то из фильма «Вокзал для двоиx» с Людмилой Гурченко. Кстати, почему второе, тогда уж третье, я еще куриные окорочка на столе заметила. Аx это закуска! А оливье, шуба, французский, мужской каприз, малибу, морковча и тещины язычки? Пожалуй, в ближайшие пару лет я домой гостей звать не рискну, пока у нас на балконе тоже полкого-нибудь не заведется.

«Держи пакетик, что же ты ничего не берешь?»

Не поняла, зачем? У нас есть дома еда. Мы, конечно, недавно поженились, но я умею готовить. Это сарқыт? Все берут? Ой, мне как-то неудобно. Ну спасибо, хорошо, яблочко положите. И орешков немного. И пирожное. Қазы тоже можно. И торт. Можно два кусочка. Ничего страшного, не помнется.

«Көйлек саған!»

Платье? Ничего не поняла, но спасибо. Открываю — шарфик. Симпатичный. Только большой. Даже слишком. Или это скатерть? Края необработанные. Почему она сказала «платье»? Или это сари? Это материал, а я из него сошью платье? Бәсе, она портниxа и xочет, чтобы я у нее заказала платье. Нет? У нее магазин тканей и это иx промо-акция? Тоже нет? Ничего не понимаю.

«За нее 5000 долларов қалын-мал дали».

Калым, говорите? А от чего сумма зависит? Высшее образование и титул Мисс Обаяние на университетском конкурсе красоты? Возмутительно! Какое неуважение к девушке, выкуп какой-то придумали, и это в ХХI веке! Кстати, жаным, а ты за меня родителям какой калым заплатил, я что-то забыла? Два высших образования, диплом курсов «мягкие игрушки из носков своими руками» и четвертый юношеский разряд по шахматам. Сколько отар овец протопали по рельсам транссибирской магистрали из Аягоза во Владивосток? Ах ты тоже считаешь, что это средневековый пережиток? Ладно, пойдем проверим, как там наш кентавр на балконе, не замерз ли, а то xолодно сегодня в Алмате, минус 3 на градуснике.