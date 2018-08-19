18 августа в Алматы велолюбители стартовали на юбилейной пятой велогонке «TourofWorldClassAlmaty». Соревнование прошло в рамках празднования Дня спорта в РК.

На старт вышло более 700 спортсменов от 12 лет. Велосипедисты могли принять участие на одной из трех дистанций на шоссейном или горном велосипеде (МТВ).

Спортсменов поддержали и отправили на старт представитель генерального партнера Велогонки, компании Sulpak – Дмитрий Гайчук, а также знаменитые казахстанцы – предприниматель Нурлан Смагулов и известный казахский альпинист Максут Жумаев.

Член попечительского совета Корпоративного фонда «Смелость быть первым», организатора мероприятия, олимпийский чемпион Александр Винокуров отметил:

«Я очень рад, что в Казахстане проводятся такие масштабные спортивные мероприятия для любителей. Уже пятый год организаторам удается собрать огромное количество жителей и гостей города, объединенных любовью к велосипеду. Велоспорт набирает всё большую популярность среди алматинцев, в городе создается необходимая для него инфраструктура. Каждый раз приезжая в Алматы, я вижу, как молодежь катается в небесно-голубой форме нашей велокоманды «Астана». Благодаря проведению таких мероприятий, благодаря успехам нашей команды на мировом уровне, развитию велоспорта в Казахстане в целом, с каждым годом молодых людей, выбирающих велосипед и здоровый образ жизни, становится все больше».

На финише помимо традиционных медалей и награждения победителей, всех спортсменов ждал юбилейный торт в виде надписи «Tour of World Class Almaty». Каждый желающий мог поздравить организаторов и участников с финишем праздничной пятой велогонки.