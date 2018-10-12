Маршрут гонки, стартовавшей в Шымкенте, пролегал через святые для Центральной Азии места – Арыстанбаб и Укаш ата, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Спортсменов на площади Есим хана торжественно приветствовали горожане и руководители региона. В числе именитых участников – представитель профессионального боксёрского клуба Astana Arlans Арман Момынов и известный казахстанский фитнес-инструктор и велосипедист Вадим Цхе.

Вадим Цхе, фитнес-инструктор: — Наша цель была основная – познакомить своих учеников, всех, кто у меня занимается. Помимо того, что мы физически занимаемся в залах, нам бы хотелось, чтобы мы помнили историческое, культурное наследие нашей страны. Поэтому мы здесь. 180 км за 6 часов с небольшим – из Шымкента приехали в Туркестан. Поэтому спасибо за гостеприимство, было очень круто. Теперь ежегодно будем делать такие велопробеги.