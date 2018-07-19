Пока профессиональные спортсмены и болельщики велоспорта следят за мировой гонкой Тур де Франс, Корпоративный фонд «Смелость быть первым», организатор ежегодного Алматы марафона, объявляет об открытии регистрации на юбилейную пятую велогонку «Tour of World Class Almaty», которая пройдет в Алматы через месяц – 19 августа.

На старт планируется собрать порядка тысячи велолюбителей. Спортсмены преодолеют один из трех маршрутов протяженностью 14 км, 34 км и 57 км.

Старт спортсменам будет дан по традиции на ТРЦ «Mega Alma-Ata» по ул.Розыбакиева. Для участников в возрасте от 12 до 17 лет предусмотрена самая короткая дистанция – 14 км. Маршрут будет пролегать через улицу Розыбакиева и проспект Аль-Фараби.

Для участников от 18 лет предусмотрены дистанции 34 км и 57 км. Основные улицы, задействованные на маршруте: ул. Розыбакиева, пр.Аль-Фараби, ул.Саина. Велосипедисты на 57 км после этого уходят на ул.Момышулы и ул.Ак-Кайнар (в сторону АвтоЦОНа). Подробный план и схемы перекрытия дорог будут предоставлены ближе к соревнованиям.

К старту допускаются участники на шоссейных и горных (МТВ) велосипедах. Победители будут награждены согласно своей возрастной категории.

«В этом году велогонка пройдет уже в пятый раз. Это знаковое мероприятие для нашей команды, по масштабности и уровню организации оно сейчас уступает только Алматы марафону», — отмечает Салтанат Казыбаева, директор Алматы марафона. – «С каждым годом в Алматы появляется все больше велодорожек, велопарковок, велопрокатов и велосипедистов. В городе активно развивается любительский велоспорт. Люди добираются на велосипеде на работу, за покупками, к родным, просто катаются с друзьями для удовольствия. Если посмотреть на пример других городов и государств, то мы увидим городские среды, совершенно дружелюбные к велосипедистам. В таких крупных городах, как Копенгаген, Амстердам, Токио, Монреаль, Пекин, жители и туристы с удовольствием используют велосипед как основное средство передвижения. Это целая культура. Велосипед не только полезен его обладателю, но и городу – он безопасен для окружающей среды, не создает заторов на дорогах, бесшумный и позволяет не просто добираться от точки до точки, но и получать удовольствие от поездки».

Первыми стартуют участники дистанции 14 км – в 8.00 утра. В 9.00 и 9.05 выезжают велосипедисты на дистанции 57 км и 34 км соответственно.

Стартовый взнос:

Для участников гонки на 57 км – 6000 тенге;

Для участников гонки на 34 км — 5000 тенге;

Для участников гонки на 14 км – 2000 тенге.

Регистрация и оплата участия открыты на сайте — http://www.almaty-marathon.kz/ru/ с 19 июля и продлятся до 13 августа 2018 года или до момента достижения общего количества участников — 1000 человек.