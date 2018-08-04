Вот и август – последний летний месяц. Кто-то уже смог побывать в отпуске и съездить отдохнуть, а кто-то так и остался париться в городе и проклинает жару. Но и те, и другие успели ощутить на себе несколько месяцев злого солнца и засухи – причем ощутить всей кожей.

КОЖА

Помню, как прошлой осенью я рассказывала своим друзьям из северной России, что у нас здесь может не быть дождя несколько месяцев подряд. Они очень удивлялись и, наверное, думали, что я точно присочиняю – быть такого не может. Иногда мне самой страшно, как мы тут переживаем лето без капли дождя, когда солнце буквально сжигает кожу, а воздух вокруг настолько сухой и «колючий», что даже дышать трудно. Для кожи такой режим – настоящее испытание на прочность, да и для волос тоже.

Если вы, так же как и я, к этому времени чувствуете себя полузасохшим растением, то надо принимать меры. Тем более, что делать это совсем не трудно и не слишком накладно, стоит лишь взяться за себя. Есть много рецептов масок для лица, способных прекрасно увлажнить и оживить кожу, разгладить мелкие морщинки.

Опять же чуть отвлекусь. На так давно в редакцию звонила женщина и жаловалась, что бананы, которые так хорошо лежат в магазине, дома у нее очень быстро портятся и чернеют. Дама подозревала козни продавцов. Увы, здесь мы ей ничем не поможем, зато подскажем всем вариант маски для лица из перезрелых бананов, тех самых, которые вы не успели съесть молодыми и свежими. Зачем добру пропадать.

Итак, берем перезрелый банан, чистим, разминаем вилкой в чашке до однородной массы и наносим на лицо, шею и вообще любой участок тела, который нужно увлажнить. Если добавить в банановую массу сливок или меда (при отсутствии аллергии на него), то эффект получится еще лучше. Держать маску надо полчаса, а потом смыть водой. Все. Увлажнение и напитанность кожи почувствуете сразу. Но одной процедурой, конечно, не обойдетесь. Делайте маску по вечерам в течение недели. Да и потом не забывайте периодически баловать себя такой подпиткой. В банане полно питательных веществ, витаминов и микроэлементов, на которые ваша кожа среагирует наилучшим образом.

Впрочем заморский гость не один такой чудесный. Посмотрите, сколько уже наспело у нас помидоров. Не тепличных, пропитанных удобрениями, а настоящих, огородных. Пользуйтесь этим преимуществом юга не только на кухне, но и во время процедур красоты. Найдите самый мясистый и красивый помидор (эффект от красоты не зависит, но просто приятно), разомните его как следует и добавьте чайную ложку крахмала. Затем на 15 минут вам предстоит превратиться в сеньеру-помидору и попугать домашних. Но они потерпят, зато потом, когда вы эту маску с себя смоете, результат оценят все.

Еще один продукт, который помогает удерживать в коже влагу – мед. Опять же оговоримся, пользоваться им можно лишь, если ваша кожа хорошо на него реагирует, не выдает покраснений и припухлостей. Но если все в порядке, то вперед. Смешайте в равных частях молоко с медом и нанесите на кожу. Делать это удобно широкой кистью. Кожу перед нанесением этой и любой другой маски нужно хорошо очистить. Мед, кстати, отлично проникает в глубокие слои дермы. И работает не только на поверхности, но и глубже. Маска наносится на 10-15 минут, в очень запущенном случае – на полчаса. Процедуру нужно делать несколько раз в неделю.

Отличным средством по спасению обезвоженной кожи может стать любой кисломолочный продукт. Его просто наносят на кожу. Но есть вот такой способ, который некоторым нравится больше. Кожу предварительно смазывают любым растительным маслом или питательным кремом и лишь потом наносят молочную часть. Сверху лицо покрывают теплым влажным полотенцем минут на 15-20.

Раз уж мы заговорили о масле, то нужно сказать, что многие растительные масла – отличное питательное и увлажняющее средство. Одно из самых доступных – оливковое масло холодного отжима. В нем содержится линолевая кислота, создающая барьер, благодаря которому кожа лучше удерживает влагу. Еще один компонент – витамин Е, называемый витамином красоты. Оливковое масло недаром включают во многие продукты уходовой косметики. В качестве увлажнителя теплое масло наносить на кожу лица и шеи, а через полчаса удаляется салфеткой. Это идеальное средство для сухой кожи с постоянным шелушением. Подходит и для лета, и для зимы. Очень хорошо использовать оливковое масло в уходе за кожей вокруг глаз – нужно вбивать его подушечками пальцев в течение двух-трех минут, оставить на полчаса, а затем излишки удалить салфеткой.

Если вы ищете увлажняющий крем, то внимательно смотрите состав. И не гонитесь за самыми дорогими продуктами. Некоторые самые недорогие компоненты оказываются очень действенными.

Провитамин В5 отвечает за дополнительное питание и увлажнение кожи.

Аллантоин – увлажнитель, который часто включают в состав лечебной косметики. Он не только увлажняет кожу, но и сужает поры, позволяет бороться с прыщами и акне.

Глицерин – особое вещество, которое способно впитывать влагу из воздуха и удерживать ее на поверхности кожи.

Гиалуроновая кислота считается незаменимым средством для восстановления водного баланса кожи и ее увлажнения.

ВОЛОСЫ

Теперь поговорим о волосах. Если вы не заботились о них особым образом, не носили шляпу или кепку, то теперь вам должно быть больно на них смотреть. Даже живые, не испорченные разной химией, волосы к концу лета в нашем климате становятся похожими на солому. Что ж, если это ваш случай, то будем исправлять ситуацию.

Прежде всего нужно срезать сухие, посеченные кончики – сантиметра на 3-4. Каждый вечер терпеливо и нежно (да именно так) расчесывайте волосы деревянной расческой или мягкой щеткой – не менее 50 раз от темени по направлению роста волос. Хорошо перед таким массажем нанести на них специальное масло для волос – репейное, касторовое или то же оливковое. Можно и другие масла, которые особо ценятся на востоке – масло ши, амлы, миндальное, кокосовое, жожоба. Но можно обойтись и без дорогой экзотики.

Каждый раз за час до мытья втирайте масло в кожу головы или сделайте маску на его основе – на 50 граммов растительного масла 1 яичный желток, сок половины лимона.

Правда, есть ярые противники такого способа. Они утверждают, что масляные маски следует наносить на уже чистые и влажные волосы – так эти средства лучше впитываются и действуют. Может, и так. Попробуйте проверить, какой способ подойдет именно вам. Но в любом случае смывать масляную маску все же придется.

Летом мы моем волосы гораздо чаще, чем зимой, что тоже не очень хорошо для них, поэтому выбирайте самые щадящие шампуни для сухих и ослабленных волос. Очень хорошо ополаскивайте волосы после мытья, лучше отваром трав – крапивы, ромашки, шишек хмеля. Его можно готовить заранее и «концентрат» хранить в холодильнике. Когда нужно, его только останется разбавить теплой водой.

Старайтесь летом не делать в салонах никаких агрессивных процедур для волос. И носите головные уборы, даже если считаете, что они вам не очень идут. Они не только уберегут вас от солнечного удара, но и защитят от пересушивания ваши роскошные волосы.

Яна Котт