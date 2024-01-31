Как помочь волосам в холода

Как это ни странно, но холодный воздух сушит волосы так же, как горячий. Поэтому зимой они становятся ломкими и безжизненными, торчат дыбом, когда снимаешь шапку, и часто выпадают. Как с этим справиться?

Сухие волосы и кожа головы – главная проблема зимой. Холодный воздух буквально вытягивает влагу из волос, делая их ломкими и тусклыми, а сухая кожа головы часто зудит и шелушится. Стоит снять шапку, и волосы превращаются во множество тонких антеннок, торчащих вокруг головы. Это происходит из-за появления статического электричества при трении между сухими волосами и одеждой.

Чтобы ваши локоны оставались пышными, красивыми и здоровыми, помогите им правильным уходом и образом жизни.

Обратите внимание на питание. Большинство из полезных для волос макро- и микроэлементов можно получить из привычных продуктов. Например, употребляя 2-3 раза в неделю жирные сорта рыбы, вы покроете потребность организма в омега-3, а ежедневный прием необходимого количества растительного и животного белка активизирует метаболизм и даст ресурс для построения волосяного стержня.

Особое внимание обратите на белок: он содержится в мясе, рыбе, яйцах, сыре, твороге, печени, сое, ростках пшеницы, орехах и бобах.

Но иногда полезной пищи недостаточно. Тогда принимайте витамины. Сейчас есть специальные витаминно-минеральные комплексы, где собрано все необходимое. В период холодов волосяным фолликулам особенно необходимы цинк, полиненасыщенные жирные кислоты, кальций, железо, сера, витамины группы В, витамины А и Е.

Правильно мойте голову. Это значит не горячей, а теплой или даже прохладной водой. И трите не сами волосы, а кожу головы, причем осторожно.

Не стоит тереть мокрые волосы полотенцем и расчесывать мокрые пряди.

Пересушенные морозами локоны особенно чувствительны к механическим повреждениям, вы рискуете порвать их расческой или повредить структуру, растирая полотенцем.

Минимум средств для укладки и максимум для ухода. Это главное зимнее правило! Увлажняйте и питайте локоны и кожу головы масками и несмываемыми средствами защиты.

Зимой, как и летом, надо пить достаточное количество чистой пресной воды, чтобы волосы и кожа не страдали от засухи. Рекомендации для взрослого человека – 30 мл на 1 кг веса.

Как можно реже пользуйтесь феном и плойками. Если без фена никак, включите режим с самой низкой температурой. И обязательно используйте термозащиту. Например, средства с силиконами. Лучше искать водорастворимые силиконы: они создадут защитную пленку, но не будут накапливаться в волосах.

Улучшайте кровоснабжение кожи головы. Трихологи рекомендуют регулярно (но без излишнего фанатизма) проводить массаж кожи головы пальцами и деревянной расческой.

Не лишним будет также массировать шейный отдел позвоночника, потому что нарушение деятельности сосудов шеи тоже может сказаться на здоровье волос.

По этой же причине носите головные уборы. От холода кровеносные сосуды головы сужаются, в результате доступ питательных веществ к корням ограничивается, что приводит к ослаблению и возможному выпадению волос.

Обратите внимание на масляный уход. Масла сами по себе не увлажняют, но они хорошо удерживают влагу. Зимой используйте более питательные масла: оливковое, подсолнечное, касторовое, кокосовое, масло авокадо.

Специалисты рекомендуют процедуру горячего обертывания. Возьмите масло, которое вам больше нравится, и нагрейте его. Оно должно стать теплым, но не горячим. Налейте в ладони 5-6 столовых ложек масла, нанесите его на пряди по всей длине и помассируйте кожу головы. Наденьте шапочку для душа и посидите минут 20. Помойте голову шампунем и нанесите кондиционер.

Подготовила Яна Котт