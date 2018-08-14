Видео распространяется в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах — мальчик, читающий намаз на коврике. В какой-то момент в комнату заходит мужчина и начинает кричать на ребенка и свистеть.

«Эй, бросай тебе говорю. Как же вы меня за*бали. Эй, кому говорю, собирайтесь быстро! Я буду здесь стоять, бросай это, собирайся давай. Я же только недавно говорил, побить что ли?» — кричит мужчина и нецензурно выругивается.

После этого он подходит к склонившему голову мальчику и пинает коврик, на котором тот расположился. Затем велит ребенку собираться.

Едва мужчина скрывается за дверью, в комнату стремительно заходят другие мальчики.

«Он пнул, давай пересмотрим (видео — прим. NT). Ты заснял? Ужас», — сказал один из них.

По словам автора публикации, инцидент произошел в спортивной академии в Таразе, на видео — юные футболисты и их тренер.

Инцидент прокомментировали в управлении физической культуры и спорта акимата Жамбылской области. Там сообщили, что это произошло 10 августа в областной специализированной школе-интернате для одаренных в спорте детей в Таразе.

«Сейчас уточняется ситуация, проводится служебная проверка. Меры будут обязательно приняты. Скорее всего, это увольнение», — сказали в управлении.

Вместе с тем там не исключают, что, возможно, «ученики это подстроили». Поскольку у тренера из видео хороший послужной список: он работает в школе-интернате с 2011 года, а наставничеством занимается с 1985 года.

«У его учеников хорошие спортивные достижения. Его ученики показывают хорошие результаты», — отметили в управлении физической культуры и спорта.