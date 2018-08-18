У нас в народе есть хорошая традиция – при встрече обнимать друг друга. Самого близкого человека прижать к сердцу, других просто приобнять, похлопать по спине, тепло пожать руку. Все эти жесты – залог того, что мы не станем жертвами тактильного голода, который начинает испытывать современная цивилизация.

На самом деле это очень серьезная проблема – тактильный голод. Его испытывают те, кто редко прикасается к другому человеку или любому живому существу. А нам, людям, это очень даже необходимо. Обнимая кого-то, мы не только передаем ему свое тепло, но и сами получаем ответные хорошие эмоции.

Раньше о проблеме тактильного голода говорили в связи с детьми, которые волею обстоятельств оказывались в домах малюток и которым не хватало человеческого внимания, теплых прикосновений. Психологи отмечали, из-за этого дети вырастали агрессивными, имели в будущем психические и умственные отклонения. Сегодня эта проблема распространяется и на взрослую часть человеческого общества. Из-за современных средств связи люди все чаще пренебрегают личным общением, телесным контактом. Поговорил по телефону, увидел в скайпе и кажется, что все, пообщался. Но человеческой природе этого мало. Человеку для нормального психического, умственного развития нужно ощущать этот самый личный контакт.

Ребенок, когда ему плохо или хорошо, недаром бежит к матери или отцу, к бабушке, дедушке. Он обнимает их и ощущает защиту и любовь. Так он делится с ними своими эмоциями, даже если еще не умеет говорить. А в ответ получает сигнал – все хорошо, мы с тобой, ни о чем не волнуйся. Эта потребность в защите и любви остается с человеком и когда он вырастает. Вы думаете почему одинокие люди так часто заводят животных? Все потому же – чтобы гладить их, прикасаться к ним, на бессознательном уровне удовлетворять свой тактильный голод.

При ласковых прикосновениях, объятиях с нашим организмом происходит маленькое чудо – повышается иммунитет, нормализуется работа нервной и сердечно-сосудистой системы, в кровь выбрасывается «гормон удовольствия» окситоцин, отвечающий за хорошее самочувствие и оптимизм. Теплые объятия запросто можно прописывать как средство, снижающее давление. Жаль, что наши врачи не дают таких рецептов. Кстати, на женщин это лекарство действует сильнее, чем на мужчин, замечено.

Есть ли среди ваших знакомых человек, который не любит, чтобы к нему прикасались? Который скорее отпрянет или поморщится, как только увидит встречное движение в его сторону? Если ему приходится жать руку, то это рукопожатие будет вялым и быстрым. А уж обнять кого-то он вообще не способен. Если такой экземпляр вам знаком, то вы наверняка чувствуете, как тяжело находиться в его присутствии. И это не только потому, что вы подозреваете «брезгливость» по отношению к вам. Такие люди чаще всего очень нездоровы в психологическом плане, и вы это чувствуете.

Есть даже такая болезнь – гаптофобия. Страдающие ею люди могут бояться прикосновения не только незнакомых людей, но и даже самых близких. Причины этого расстройства могут быть самыми разными, но результат всегда один – такому человеку невыносимо жить среди людей. Но и другим людям с ним тоже очень некомфортно. Ведь естественное состояние для большинства из нас — быть в социуме и всячески демонстрировать свое доброе отношение к окружающим, в том числе и с помощью жестов, прикосновений, объятий.

Чтобы быть счастливыми в семье, говорят психологи, нужно как можно больше обниматься – с супругами, с детьми, с родителями. Особенно это важно в случае с детьми и пожилыми – от наших объятий часто зависит их здоровье. Помните об этом и не скупитесь на доброту.

В объятиях любимого

А теперь немного развлечемся. И поговорим об объятиях любящего мужчины. В зависимости от того, как он вас обнимает, вы поймете его чувства к вам.

Если мужчина крепко и проникновенно обнимает вас при встрече, слегка поглаживая по спине, то вам здорово повезло: он очень вами дорожит. Такие мужчины искренни в своих чувствах и мечтают о крепкой семье. Из них получаются отличные мужья — так что присмотритесь к нему повнимательнее.

Мужчина, который обнимает вас со спины, демонстрирует, что готов защитить вас от всех невзгод и не боится брать на себя ответственность и обязательства. Рядом с ним вы будете чувствовать себя в безопасности.

Если между вами еще ничего нет, а мужчина как бы невзначай обнял вас за талию, знайте – он уже потерял голову от любви. Но прежде чем отвечать ему взаимностью учтите, перед вами может быть донжуан, который легко влюбляется, но и разлюбить может тоже легко.

Если ваш молодой человек любит обнимать вас за плечо, то таким образом он как бы берет вас под свое крыло и хочет продемонстрировать всем – вот, это мое. Таким образом мужчина предлагает свою помощь и поддержку. Но есть опасность, что он окажется большим собственником.

Объятие с похлопыванием по спине – единственное, которое предпочитает ваш молодой человек при встрече с вами? Знайте, он относится к вам, скорее, как к подружке. При случае он поможет вам и поддержит, но рассчитывать на бурный роман не стоит. Он любит вас как друг. Что тоже хорошо.

Яна Котт