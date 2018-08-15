Семейные конфликты, ссоры и споры – неотъемлемая часть жизни любящих друг друга людей. Пожалуй, нет в мире пары, которая бы прожила жизнь, ни разу не поругавшись. Вот только одни люди ссорятся тихо, не вынося «сор из избы», другие кричат и оскорбляют друг друга, а третьи бьют посуду и ломают мебель!

Интересно, а как ведут себя в семейных конфликтах представители различных знаков Зодиака? Узнаем об этом из нашего обзора.

Овен – напор и агрессия

Семейный конфликт с Овном всегда получается очень громким. Во время ссоры этот человек впадает в бешенство и требует немедленных объяснений. Не стоит ему перечить, молчать или убегать от разговора. Этим вы лишь усилите его агрессию и спровоцируете на необдуманные поступки. Лучше спокойно и без обиняков высказать свою позицию. Когда же вынужден оправдываться сам Овен, не стоит его перебивать. Ему просто необходимо выговориться и выпустить пар.

В большинстве случаев ссоры и споры в семье Овна затухают также быстро, как и разгораются. Эти люди не будут «играть в молчанку» несколько дней. Максимум, ссора продлится до вечера, где в постели Овен или его партнер обязательно загладят свою вину.

Телец – терпение и забота

Характерной особенностью всех Тельцов является долгое нежелание обсуждать появившуюся проблему. Порой им везет, и проблема устраняется сама собой, но чаще Телец накапливает злобу и, пройдя точку невозврата, выплескивает на партнера весь скопившийся негатив. Партнеру в этом случае лучше молчать, не реагируя на оскорбительные слова или действия Тельца, бьющего посуду. Это его способ выбросить негатив. Не стоит перечить или вступать в перепалку, ведь разгоряченный Телец может наговорить лишнего, и даже решиться на расставание.

После громкой ссоры стоит оставить Тельца на некоторое время в одиночестве, а после начать делать примирительные шаги при помощи ласки и заботы, ни словом не касаясь конфликтной темы. Когда представитель этого знака остынет, он сам вернется к неприятному разговору, но уже спокойным и готовым к диалогу.

Близнецы – избегание конфликтов

Близнецы – крайне неконфликтные личности, которые любыми способами предпочитают избегать ссор и споров. Они найдут тысячи способов уйти от разговора, а если не получится, сбегут на работу или просто соберут вещи и уйдут, только бы не отвечать на предъявляемые обвинения и не выяснять отношения. И даже если вам удастся вывести Близнеца на обсуждение конфликта, он никогда не станет расстилаться в оправданиях или пускаться в долгие объяснения.

В общем, если вы намерены решить семейную проблему с Близнецом, делайте это в дружеской, умиротворенной беседе, и не повышайте голос. Ничем хорошим громкая ссора и скандал для вас не закончатся.

Рак – театр одного актера

Представители знака Рак чрезвычайно ранимы и обидчивы, а потому в их семье громкие ссоры и конфликты возникают практически постоянно. Раки склонны накручивать себя и раздувать из мелочей проблемы вселенского масштаба. Даже если в конфликте виноват сам представитель данного знака, ссора закончится обвинениями в адрес партнера, причем Рак вспомнит ему все предыдущие обиды, проклянет всю его семью и поставит вопрос о расставании.

Не стоит всерьез относиться к эмоциональному всплеску Раков. При любом конфликте в душе у этих людей включается «эмоциональная мясорубка», которая перемалывает все без разбора. Партнеру придется проявлять чудеса сдержанности, чтобы не реагировать на колкости и не вестись на провокации Рака. Когда тот остынет, он первым пойдет на попятную и начнет возводить разрушенные мосты.

Лев – давление и обида

Любое неосторожное слово или действие может спровоцировать Льва на конфликт. Причем он вспыхивает буквально в секунду, коршуном налетая на партнера и выливая на него тонны оскорблений. Свое негодование Лев выражает в крайне импульсивной манере – с криком, бранными словами и битьем посуды. Неудивительно, что о конфликтах в семье Льва знают все окружающие, даже если находятся в соседних квартирах. Правда, быстро вспыхнув, он также стремительно затухает, успокаиваясь и замолкая. В этот момент и нужно начинать разговаривать с ним на равных, без унижений и оскорблений выясняя суть конфликта.

Правда некоторые Львы после ссоры любят надеть маску обиженного человека, и ждать, когда партнер придет на поклон и покается во всех смертных грехах. Сам Лев никогда не станет мириться первым.

Дева – самокопание и уничижение

Девы имеют склонность к самокопанию и винят во всех конфликтах, прежде всего, себя. Эти люди не склонны к громким ссорам и спорам, стараются выяснять отношения деликатно, чтобы не слышали окружающие. Каждый такой конфликт Девы принимают близко к сердцу, а любое грубое слово со стороны партнера может сильно ранить их душу. Зная об этой особенности, партнеру стоит сдерживаться и выбирать выражения. В противном случае Дева замкнется в себе и начнет играть в «молчанку». В некоторых парах, где одним из партнеров является Дева, «молчаливая война» может продолжаться месяцами.

Девы никогда не пойдут на сближение первыми, даже если желают этого всей душой. Партнеру стоит проявить благоразумие и извиниться первым. Возвращаться к обсуждению пережитого конфликта не стоит. Все должно быть понятно без слов.

Весы – справедливость прежде всего

Весы никогда не станут ссориться с любимым человеком без веской на то причины. Они умеют доносить свои требования мирными способами, и даже если ссорятся, делают это деликатно, не оскорбляя партнера и не провоцируя его на агрессию. Правда, у этих личностей обостренное чувство справедливости, а значит, они обязательно выразят свое недовольство, если любимый человек поступает не по совести. А вот нанесенные обиды Весы не прощают. Оскорбительные слова они будут помнить всю жизнь, периодически упрекая в этом не следящего за словами партнера.

Зато с Весами довольно легко тушить конфликты. Порой достаточно искреннего раскаяния, небольшого подарка или романтического свидания, чтобы Весы больше не вспоминали о ссоре.

Скорпион – конфликт как норма жизни

Для Скорпиона конфликт – привычное дело. Эти люди перессорятся со всем двором, а дома устроят скандал любимому человеку. Это их стиль жизни, без которого быт превращается в рутину. Скандал же вызывает у Скорпиона прилив адреналина и позволяет «выпустить пар». А еще после каждого шумного конфликта Скорпионы готовы с особой страстью мириться, и этот факт определенно украшает их отношения.

Лучший способ справиться с конфликтующим Скорпионом – уйти, избежав конфликта, или попытаться обратить спор в шутку. А вообще, партнеру стоит подыскать для Скорпиона способ «выпускать пар», к примеру, подарить абонемент в спортзал или найти работу, которая будет отбирать много сил. Тогда и желание ругаться без причины будет появляться намного реже.

Стрелец – прочь неопределенности

Стрельцы очень миролюбивые создания, с которыми можно прожить всю жизнь не ссорясь и не споря. Вот только для этого важно, чтобы в отношениях двух людей была ясность и определенность. Стрельцы ненавидят недосказанность, именно такие моменты приводят их к ссорам и конфликтам. Но даже в этом случае их гнев праведный, и не направлен на оскорбление и унижение партнера

Стоит также помнить, что Стрелец не терпит агрессии в свою сторону. На любой агрессивный выпад он тут же ответит не менее агрессивно, быстро поставив человека на место. А вот на спокойные аргументированные обвинения, Стрелец всегда ответит честно, и если виноват – найдет в себе силы попросить прощения.

Козерог – спокойствие и логика

В большинстве случаев Козероги ссорятся учтиво, не повышая голос и аргументированно высказывая свои претензии. Отвечать этим личностям нужно в схожей манере, тогда и конфликтов с Козерогом практически не будет. Эти люди любят четкость и логику, и не привыкли показывать свои настоящие эмоции. Бурую негодования они переживают внутри себя, не делая ее достоянием общественности.

Однако если аргументы Козерога не доходят до партнера, если тот не намерен прийти к единому решению, а провоцирует Козерога на эмоции, ему может не поздоровиться. Сорвавшись, представитель данного знака Зодиака становится неконтролируемым и категоричным, легко может решить расстаться, и уйти из дома хлопнув дверью.

Водолей – непредсказуемость и фарс

Представители знака Водолей – настоящие актеры, которые в зависимости от сути конфликта могут разыграть хоть драму, хоть комедию. Им ничего не стоит притвориться униженными и оскорбленными, а когда нужно, сыграть гнев. Это их способ уйти от заслуженного порицания или проучить любимого человека за сказанные слова и совершенные действия. Обвинения в свой адрес этот человек всегда пытается свести к шутке.

Решать возникающие семейные проблемы с Водолеем довольно просто. Нужно показывать минимум эмоций и делать больше рациональных предложений, не забывая при этом доносить до Водолея будущую выгоду. За дельные предложения этот человек схватится сразу, и конфликт будет улажен.

Рыбы – обидчивость и язвительность

Рыбы – чрезвычайно ранимые создания, которые могут обидеться на любое оскорбительное слово или грубый тон партнера. В этом случае они уходят в себя и могут подолгу не общаться с любимым человеком. Первыми на примирение Рыбы не пойдут никогда, хотя в ответ на ласку и теплоту сразу откликнутся своим оттаявшим сердцем.

Если же у Рыбы появится повод для конфликта, этот человек будет нападать на партнера до тех пор, пока тот не признает неправоту. В ход будет идти язвительность и другие попытки больнее уколоть партнера. Не удивляйтесь, если услышите провокационные заявления о расставании и разводе. Это особенность «рыбьей» натуры, о которой они жалеют после того, как ссора окончится.

Конфликты бывают в каждой семье, но если вы дорожите своим любимым человеком, никогда не переходите на личности и не оскорбляйте друг друга. Берегите чувства своих возлюбленных!