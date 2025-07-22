«Это не личное дело»: полиция Шымкента призывает не молчать о насилии

Около 4 тысяч обращений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами зафиксировали полицейские за первые пол года в Шымкенте. За это время было вынесено почти 3 тысячи охранных предписаний и введены особые требования к поведению для 400 правонарушителей.

Это тревожная статистика, подчёркивающая необходимость комплексного подхода к решению проблемы домашнего насилия.

Ердаулет Ниязов, начальник управления местной полиции департамента полиции г. Шымкента: «В январе в департаменте создан отдел по борьбе с семейно-бытовым насилием и его подразделения в районах. Основная задача отдела — устранение системных проблем в этой сфере. Сотрудники совместно с участковыми полицейскими обследуют территории, выезжают по вызовам, проводят опросы и беседы с председателями многоквартирных домов и активистами частного сектора, выявляя неблагополучные семьи».

Отдел тесно сотрудничает с четырьмя кризисными центрами города. Именно там живут женщины, которые пострадали от агрессора и им некуда идти.

«Отдел тесно взаимодействует с четырьмя кризисными центрами города. За отчётный период в кризисные центры обратились 712 женщин», — говорит начальник управления местной полиции департамента полиции г. Шымкента Ердаулет Ниязов.

Также особое внимание уделяется несовершеннолетним. С целью профилактики насилия в семье, в том числе в отношении детей, регулярно проводятся ночные рейды.

Ердаулет Ниязов, начальник управления местной полиции департамента полиции г. Шымкента: «В результате выявлено 262 подростка, находившихся в ночное время в развлекательных заведениях, и более 5000 подростков — вне жилых помещений. Также установлены 155 заведений, допустивших нахождение несовершеннолетних без законных представителей после 22:00».

Правоохранители просят, если вы слышите за стенкой звуки борьбы, крики или стали свидетелем конфликта между соседями не оставайтесь в стороне. Сделайте фото, аудио или видеофиксацию, если это безопасно, и сразу сообщите в полицию.

Семейное насилие это не норма и не «внутреннее дело». Это беда, с которой нельзя мириться. За каждой статистикой стоит чья-то судьба. И каждый из нас может повлиять на то, чтобы таких историй становилось меньше.