Про это озеро слагают легенды. Местные жители называют озеро «Плачущим». А берет озеро начало в ущелье Машат.

Одна из легенд гласит о том, что озеро — это слезы девушки, которая оплакивает любимого, ушедшего сражаться за родину. Причем старожилы уверяют, что по ночам на озере слышен ее безутешный плач..

«Тут у нас рыбки есть, детки купаются летом. Мы любим наше озеро. Все думают, что визитная карточка Састобе — цемзавод, но это не так, вот наша карточка, посмотрите какая красивая природа. Было время, когда водоем был заброшен, потом помогали его чистить добрые люди, среди которых депутаты и семья Турисбековых, ну и акимат, конечно. Спасибо всем, кто помогал», — говорит Юлия Карапенко, жительница поселка Састобе.

Во времена перестройки озеро было заброшенным, спустя время водоем наконец очистили, привели в порядок берега. Все расходы взяли на себя местные предприниматели и акимат. Большой вклад внесла и семья Турисбековых — Зауытбек Турисбеков родился в этом знаменитом поселке.

Шуддин Саидов