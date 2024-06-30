«Озеро» снова открыли спустя долгие годы

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Редактор Тина Кудайберген
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В Шымкенте после реконструкции открыли искусственный водоем «Озеро». 

Озеро оставалось бесхозным на протяжении многих лет. 

По поручению акима города специалисты провели здесь большую работу по восстановлению объекта. 

Очистили дно, благоустроили и озеленили окрестность, установили освещение, заполнили водоём и подключили фонтаны.

Все работы проведены здесь за счет социальной ответственности бизнеса. 

Глава города призвал горожан не мусорить, поддерживать чистоту и бережно относится к имуществу.

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