Жители Шымкента оценили «Озеро» после реконструкции

В Шымкенте после реконструкции открыли некогда популярный среди жителей искусственный водоем «Озеро».

Он оставался бесхозным на протяжении многих лет. По поручению акима города Габита Сыздыкбекова, специалисты провели здесь большую работу по восстановлению объекта. Очистили дно, благоустроили и озеленили, установили освещение, заполнили водоём и подключили фонтаны.

Искусственный водоем «Озеро», который когда-то был знаковым местом в Шымкенте, восстановили. По проекту предусмотрели прогулочную зону, озеленение, освещение и фонтан. Горожане, которые долго ждали этого события, говорят, что получилась замечательная, общедоступная зона отдыха. Шымкентцы с удовольствием делают памятные фотографии, что говорит о новой странице в истории городского озера!

Роза Байымбетова, жительница г. Шымкента:

«Я родилась в Шымкенте и жила раньше недалеко. В детстве мы сюда прибегали, от жары спасались. Идея восстановления озера очень хорошая, мы выражаем огромную благодарность акиму нашего города. Как назначили Габита Абдимажитовича, наш город заметно стал лучше, у нас очень красиво стало, появились фонтаны, он всё для города делает. Аким часто ходит пешком по городу, не на машине. Просто посмотрите на наш город сейчас, всё так хорошо!».

Восстанавливали популярный среди горожан объект, недалеко от Верхнего базара, по поручению акима. Работы проведены за счет спонсоров. На открытии водного объекта глава города встретился с местными жителями. Габит Сыздыкбеков призвал не мусорить, поддерживать чистоту, бережно относится к имуществу и обратился с просьбой.

Габит Сызыдкбеков, аким г. Шымкента:

«Здесь нельзя купаться, поэтому, пожалуйста, смотрите за своими детьми, чтобы потом акимат не обвиняли. Просьба такая к вам. Так что вы тоже смотрите со своей стороны обязательства выполняйте. Например мусор нельзя бросать, этому тоже надо учить детей. Есть очень много взрослых, к сожалению, которых надо учить. А потом все думают, что мы не работаем, вот ребята работают днем и ночью».

У озера в Шымкенте богатая история. Искусственный водоем был создано в 19 веке, как ирригационное сооружение. За долгие годы объект претерпел изменения не в лучшую сторону. А в последнее время озеро перестало быть городским украшением. Сюда не поступала вода.

Горожане верят, что новая жизнь озера на этот раз не будет короткой. А местные власти обещают, что эта зона отдыха не будет единственной. В мегаполисе появятся новые объекты для приятного семейного отдыха и прогулок.