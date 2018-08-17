4-летний мальчик брызнул бензином в костёр и получил сильные ожоги в Костанайской области, передаёт корреспондент Bnews.kz со ссылкой на Alau.kz.

В настоящее время он находится в Костанайской областной детской больнице в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл во дворе у соседей, где мальчик играл со своим другом.

«Он в этот раз был у них. Хозяева делают ремонт. Они разожгли костёр. Их 10-летний сын сказал, что покажет фокус и брызнул бензином в костёр. Брызги попали на штанишки нашего Артёма. Они начали тлеть и загорелись. К Артёму подбежали и стянули их», — сообщила тёта Юлия Трусевич.

Как отмечается, ребёнка отвезли в Фёдоровскую ЦРБ. После двух дней пребывания там, мальчика привезли в Костанайскую областную детскую больницу.

«Он находится в тяжёлом состоянии. Ему нужна любая кровь. Родные просят всех неравнодушных людей сдать кровь в областном центре крови по адресу Костанай, улица Быковского, 4А в рабочие дни с 8.00 до 13.00 с удостоверением личности», — сообщает портал.