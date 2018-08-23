Автопробег стартует 4 сентября в Китае, а в октябре его участники прибудут в Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе компании «Газпром газомоторное топливо», самый протяженный в истории пробег газовых автомобилей организован крупнейшими энергетическими компаниями России, Китая и Казахстана. Длина маршрута – 9881 км, он проходит через города Сюйчжоу, Сиань, Ланьчжоу, Хами, Урумчи, Хоргос (Китай), Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москва, Тверь и Санкт-Петербург (Россия).

Старт пробега состоится 4 сентября в городе Жудун (КНР), а финиш ожидается в октябре в Санкт-Петербурге, где будет проходить VIII международный газовый форум.

В автопробеге принимают участие российские газомоторные автомобили КамАЗа, ГАЗа, АвтоВАЗа, УАЗа и РариТЭКа, работающие на сжиженном и компримированном природном газе.