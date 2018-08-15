Мужчина совершил двойное убийство в Жамбылской области ради того, чтобы поживиться материальными ценностями. Жертвами преступления стали мужчина, владеющий крестьянским хозяйством, и его дочь, сообщил представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Убийство произошло во вторник в Шуском районе. Преступника уже задержали.

Как рассказали в полиции, причиной жестокого преступления стали мотоцикл, ноутбук, мобильные телефоны и деньги. Все награбленное у мужчины уже изъято.

Полицейские проводят досудебное расследование.