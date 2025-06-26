Родные братья пошли на убийство — теперь сядут вместе и надолго

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области завершил рассмотрение резонансного дела об убийстве, совершённом двумя родными братьями.

По данным следствия, обвиняемые заранее договорились между собой, похитили племянника и зятя, незаконно лишили их свободы, а затем убили и сбросили тела в реку.

«5 августа 2024 года, ночью, обвиняемые на берегу Сырдарьи, в Шардаре, действуя по предварительному сговору, силой похитили двух человек. Им связали руки, ноги, заклеили глаза, рот и дыхательные пути скотчем. После этого избили, нанося удары в грудную клетку. От полученных травм потерпевшие скончались. Чтобы скрыть преступление, их тела сбросили в реку», рассказали в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Суд признал подсудимых виновными сразу по трем статьям — «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Убийство». Приговор вынесен коллегией присяжных. Один из осужденных получил 24 года и 6 месяцев лишения свободы, второй — 23 года.

пресс-служба Туркестанского областного суда

«Гражданский иск потерпевшей стороны был частично удовлетворён. С осуждённых взыскано в солидарном порядке: 30 миллионов тенге — за моральный ущерб, а также 2,4 миллиона тенге — в счёт оплаты услуг адвоката»

Отметим, приговор был вынесен 10 июня, однако в силу пока не вступил